台中市議會永遠缺席了一位重量級人物。前台中市議長張宏年，這位曾經在中部政壇呼風喚雨、不僅見證更親手推動台中發展的傳奇人物，今(16)日清晨5時許，其子張彥彤議員在晨間問安時，驚覺父親已無氣息，身體冰冷，雖然走得安詳，卻讓家屬措手不及，悲痛欲絕。張宏年出身顯赫的「張派」家族，承襲父親張啟仲的政治香火，一生奉獻地方。他從基層一步一腳印，憑藉過人的膽識與調和鼎鼐的能力，登上市議會龍頭寶座，成為台中政壇不可撼動的關鍵力量。然而，命運弄人。這位挺過大風大浪的政壇鐵漢，晚年卻因尋求健康養生，誤信盛唐中醫，長期服用含鉛丹的硃砂中藥，導致嚴重的鉛中毒，腦部受損四成。這場醫療悲劇，不僅重創了他的健康，更讓他在人生的最後篇章裡，只能長年臥病，在沉寂與藥石罔效的無奈中度過。多年前，張宏年將政治香火傳承給兒子張彥彤，看著兒子以第一高票當選，或許是他晚年最大的安慰。如今，隨著他的離世，象徵著台中舊時代政治的一頁正式翻過。各界聽聞噩耗，無不感到震驚與深切哀悼。家屬目前正懷著沉痛的心情處理治喪事宜，將擇期公佈追思儀式。