國民黨籍台中市議員張彥彤之父、前台中市議長張宏年上午驟逝。2020年台中爆發盛唐中醫鉛中毒事件，包括張宏年一家共46人受害，張宏年近年深居簡出，身體狀況不佳，今天清晨張彥彤要叫父親起床吃早餐時，發現他身體冰冷已明顯死亡，遂向警方報案。張彥彤證實父親過世，但婉拒受訪。張宏年出身台中在地政治望族，叔公為前台中市長張啟仲、父親為前副議長張光儀，是臺中市張派代表性人物。2001年10月，當時擔任副議長的張宏年，遭薛球與陳益華犯罪集團於服務處綁架，家屬付出3千萬元贖款，被綁3天後獲釋平安歸來。2018年，張宏年兒子張彥彤接棒參選市議員，以中西區第一高票當選。張宏年長期自費服用盛唐中醫診所院長呂世明開立的含硃砂中藥粉，2020年7月底因鉛、汞濃度超標，嚴重鉛中毒住院，腦部受損約4成。其母親、老婆、兒子張彥彤、女兒都有不同程度的鉛中毒。身為省轄市時期的末代議長，張宏年一生見證台中從省轄市升格為直轄市的政治變遷，近年來他身體狀況不佳，平常深居簡出。據了解，今（16）日清晨5點多許，警方接獲市議員張彥彤報案，指早上要叫父親起床吃早餐時，發現父親叫不醒，觸摸發現身體冰冷，沒有生命跡象。