網紅「館長」陳之漢先前多次赴中國觀光還開YouTube直播，也曾透露要在中國開健身房，頻喊「我愛中國」、「我是中國人」，甚至也開了抖音帳號！不過有網友發現，館長日前首度在抖音上開直播就被封，疑似是因為他誤觸AI檢測系統。館長近期西進中國，除曾透露有意在廈門投資開健身房，剛開通抖音、bilibili帳號的時候還欣喜若狂和大家分享。不過他也一度吃癟，因為他當時還被列為「特殊分子」，所以需要特殊幫助才能開通，後來被他在直播上一講，果然順利開通頻道。而館長14日首度在抖音上直播，他全程沒罵髒話，態度溫良恭謙讓，也收到不少抖內，但開播後就因不明原因而被封禁！儘管館長則澄清，這次是試播，被斷播是正常的，他和團隊還在了解很多相關規定，持續和抖音溝通等，是他不小心誤觸才因此斷播，並有少數檢舉。儘管如此，館長依然和大家分享他放在抖音上的應片，開心表示：「開播10分鐘就10萬人是什麼概念？天哪，我在台灣沒辦法想像，感謝大家！」