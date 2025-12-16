我是廣告 請繼續往下閱讀

目前停職中的新竹市長高虹安，時任民眾黨不分區立委時期，涉嫌詐領助理費12萬3128元，一審以《貪污治罪條例》的利用職務詐取財物罪判刑7年4個月，高虹安與北檢都上訴，而二審逆轉貪污罪為無罪，改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金18萬元，可上訴。對此，精神科醫師沈政男再度預言成功，他斷言接下來高虹安會復職，2026新竹市長連任將是探囊取物。沈政男表示，高虹安涉嫌貪污案二審被判無罪以後，另外的登載不實罪，因為可易科罰金，即使三審定讞，也不影響她的市長職務了。至於接下來會怎樣？他指出，高虹安會復職，2026連任是探囊取物，然後誣告罪二審已判6個月，但她上訴，而現在因為貪污罪二審無罪，因此誣告罪的三審判決當然也會受到影響，不至於讓她沒辦法執行市長任務。沈政男續指，那貪污案三審呢？針對藍委陳玉珍提出的助理費除罪化修法，現在正當性更增加了好幾分！如果修法通過，確定立法院助理費不是公務員等級的公費，那麼高虹安的貪污案三審就沒事了。他說明，助理費貪污有兩種，一種是沒有請助理但報公帳，這在修法後仍可論處貪污罪，但如果只是「大水庫理論」，也就是先墊後還之類的做法，根本就不是貪污，而是讓立委與其他民代方便做事。沈政男談及，美國的作法，是把助理的相關資料全都公布出來，讓選民檢視，而不是交給不曉得哪裏蹦出來的司法人員，來幫你監視，喔，這張發票漏開、那張收據寫錯！然後把人抓起來關。他提到，從卓榮泰曲解不副署便知，台灣的法政體制根本就是一個空殼子，從上到下都在亂搞，完全不知道自己在幹嘛，還在那邊自以為是正義的化身。「事實上我在一審就說高虹安不會有事了。」沈政男強調，或許有人也這麼預測，就好像大罷免也有人說他預測準確，重點在於論述，尤其是證據與數據，不然就是亂猜。機率的部分只能用猜的，但人心、人性與人的行為屬於科學，可以正確推論。