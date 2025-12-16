我是廣告 請繼續往下閱讀

▲漫威英雄片中的美國隊長，現在已交由山姆接棒。（圖／摘自IMDb）

▲雷神索爾被傳將在《復仇者聯盟：末日崛起》中當上爸爸，有個女兒。（圖／摘自IMDb）

▲小勞勃道尼回歸漫威出演「末日博士」，讓《復仇者聯盟：末日崛起》成為各方關注的焦點。（圖／漫威工作室IG）

年底大片《阿凡達：火與燼》打出《復仇者聯盟：末日崛起》4種不同預告片在正片前放映的噱頭，好吸引更多觀眾走進戲院。不過一如預期，在首支預告即將登場的時刻，網上已經有外洩的版本，揭露曾是《復仇者聯盟》元祖成員之一的前任美國隊長史蒂夫羅傑斯回歸，他還有個新出生的兒子。在畫面與截圖傳遍全球網路時，漫威趕緊讓影片都被刪光，免得破壞戲院首登場的新鮮感。根據描述，首支預告中會看到史蒂夫羅傑斯回家，抱起剛出生的兒子微笑後畫面就變黑，然後打出「史蒂夫羅傑斯將會回歸」的字樣。消息人士還加碼爆料，另外會有一支以雷神索爾為主角的預告，第3支的主角是末日博士，最後一支才是正式的影片預告。據傳這一次的最大特色是，英雄們都當上爸爸，不只史蒂夫羅傑斯有兒子，索爾的預告也會透露他有女兒，末日博士更是為了失去兒子才想報復。也有粉絲從細節裡嗅出玄機：「預告的畫面中只打出史蒂夫羅傑斯會回歸，沒有寫『美國隊長』會回歸。」目前的美國隊長已經由他的好友、「獵鷹」山姆接棒，就算史蒂夫回來，也不見得會回歸「美國隊長」的身分。對於所有的爆料，漫威完全不證實，卻設法讓所有網站都先刪掉所謂的「搶先曝光」預告片，讓粉絲更加相信，那一定是真的，否則他們不會如此大動作。《復仇者聯盟：末日崛起》是該系列在上一個篇章的完結《復仇者聯盟：終局之戰》後的最新大作，就算漫威英雄片在這個階段的賣座威力與好評口碑都大不如前，由於小勞勃道尼要回歸改扮大反派末日博士，對粉絲還是很具吸引力，因此預告相關話題仍受到各方高度關注。