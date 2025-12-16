我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼楊冪（上圖右、下圖右一）大學時期上課模樣曝光。（圖／翻攝自新浪明星微博）

▲楊冪從小美到大，出道後維持嚴格飲食控管，自律程度讓外人難以想像。（圖／楊冪工作室微博）

39歲大陸「流量女王」楊冪憑《仙劍奇俠傳三》、《小時代》、《三生三世十里桃花》等戲劇及陸綜站穩演藝圈一姐地位，近日她大學時期上舞蹈課的青澀照被翻出，即便剪了一頭「鐵瀏海」依舊美貌懾人，火速登上微博熱搜。有網友「考古」出楊冪就讀北京電影學院表演系時，與同學上形體課（結合基礎舞蹈、瑜伽、美姿美儀訓練的課程）的舊照片，可見不滿20歲的楊冪留著厚重的齊瀏海，臉上脂粉未施，身穿紫色運動服，與男女同儕在鏡子前自拍留影。當時楊冪深邃的五官輪廓、招牌水汪汪大眼睛及甜美笑容，讓她在群體中相當突出，也再次證明她是天然系美人，許多網友驚嘆不已，「以前真的很流行鐵瀏海，但楊冪真的絕美」、「楊冪好漂亮，好小好嫩呀」、「從小就這麼美」、「好可愛的小冪」、「就這麼從小美到大」、「女神什麼時候都是女神來的！」入行超過30年的楊冪，體重皆控制在45公斤至48公斤的範圍內，即便懷孕也只胖到50公斤，且生完迅速回到產前的蜜蜂腰、仙鶴腿體態，她過去多次在吃播中吃下澱粉類食物，不過重點為嚴格控制分量，每餐都僅允許自己吃一兩口，就算錄美食節目也不例外，不讓易生脂肪的澱粉在體內推積。除了澱粉不過量，楊冪在吃方面會選擇口味清淡、多吃蔬果、正餐吃8分飽、少量多餐的方式，以管住自己的嘴巴來維持魔鬼身材。曾經有記者於採訪中問楊冪，最不能接受自己變胖還是變老，她說：「都能接受，變胖更受不了，因為變老是每個人都控制不了的，變胖是自己對自己不負責。」令外界見識到女神出道至今始終保有當女明星的自覺。