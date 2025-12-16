我是廣告 請繼續往下閱讀

「2025長榮航空聖誕飛行迎新年」優惠活動正式開跑，自今（16）日00:00起至2026年1月5日23:59止，旅客於長榮航空官網或EVA AIR APP購買從台灣地區出發指定航線機票，最低優惠73折起，因應旺季旅遊需求，長榮航空也同步增班。長榮航空表示，深受台灣旅客喜愛的東北亞航線推出超驚喜價格，桃園–神戶來回未稅優惠價最低只要 7,857 元起，即日起由每週由2班增為3班，桃園–大阪來回未稅優惠價 8,924 元起，桃園–東京來回未稅優惠價 9,317 元起，桃園-香港來回未稅優惠價更只要3,123元起，無論是冬季滑雪、跨年小旅行，都能以更划算的價格出發。長榮航空桃園–米蘭航線將自 2026 年 1 月 16 日起增為天天飛航，來回未稅優惠價26,099 元起，而桃園–維也納推出來回未稅優惠價 23,571 元起，旅客可依喜好安排歐洲行程，輕鬆串聯長榮航空歐洲六大航點，規劃行程更具彈性。東南亞與美國航線也同步推出限時好康，熱門航線桃園–宿霧來回未稅優惠價4,278 元起、桃園–峇里島來回未稅優惠價 10,476 元起；美國航線更提供桃園–西雅圖來回含稅優惠價 24,289 元起，若搭乘桃園–洛杉磯BR06或桃園–舊金山BR08航班，旅客還可延伸前往美國多個城市，享受更多元的連程優惠，貼心照顧計畫前往美國的旅客。為提供旅客更便利的一站式服務，長榮航空也攜手多家指定旅行社，推出多樣化的精彩自由行產品。