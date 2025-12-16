我是廣告 請繼續往下閱讀

▲龍千玉（中）今（16）日開演唱會記者會，媽媽（右）和弟弟江志豐（左）都來為她加油打氣。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲龍千玉（中）今（16）日舉辦演唱會記者會，她身穿紅色露胸禮服，搭著猛男列車出場。（圖／記者嚴俊強攝影）

64歲情歌天后龍千玉入行48年，即將舉辦首場個唱《男人情女人心演唱會》，今（16）日她身穿大紅露胸禮服，搭著猛男的人肉列車嬌羞高唱新歌〈祝你馬到成功〉。現場快90歲的龍媽媽和弟弟江志豐也來了，看見媽媽在台下，龍千玉突然爆淚，她表示，「我因為唱歌耽誤了媽媽的人生，我對她很虧欠，我接下來的人生，都是為她而唱。」龍千玉哽咽表示，過去媽媽總是跟著她到處唱歌，留爸爸一個人在家裡，「爸爸離開之前有告訴我，玉琴（龍千玉本名）啊，爸爸想跟你說一件事，以前媽媽陪你去台北唱歌的時候，我都覺得自己很像孤單老人。」龍千玉表示，她一直覺得很對不起爸爸、媽媽和弟弟、妹妹，「我的弟弟妹妹把媽媽讓給我了，所以我對他們總是加倍的好。」龍媽媽後來上台後致詞時對大家表示：「千玉她這一生也很辛苦，我很開心她總算要開演唱會，希望大家可以多多支持。」《男人情女人心演唱會》將於2026年4月25日在台中中興大學惠蓀堂登場，這是出道48年第一次在台灣的個人演唱會，之前都是在海外開唱。龍千玉表示，她帶著回饋與感謝的心情，突破多年來要求完美的龜毛心結，因此決定開唱，「以前都擔心怕演出不完美，覺得自己沒準備好，這次的製作團隊提的構想打動了我，最重要的還有近年來遇到許多長輩和粉絲問我，到底何時才會舉辦演唱會，希望在有生之年能看到，因為這樣的期盼，也讓我感覺到時間不等人，演唱會應盡快完成，讓粉絲和我自己都不要有遺憾。」龍千玉曾發行過50張專輯，唱過超多歌曲，龍千玉表示，這反而是目前最大的考驗，讓人頭痛，「每一首都有著與粉絲深厚的感情，日前已開始找出這些曲目，重溫練唱，許多的回憶湧上心頭，這些都是我與粉絲們的全紀錄，也是在歌壇48年的成長記實，我會努力盡量滿足大家的回憶。」龍千玉表示，近日已開始做體能訓練，在健身房跟著大學生一起上課，訓練肺活量，做全身的肌力等，體能力大考驗，「我感覺被注入滿滿的動力，肺活量有被打開。」龍千玉也不小心在記者會上暴雷，演唱會上會跳舞，她也開始挑戰練舞，「我最怕跳舞，這是我的弱點，但人生首唱我要勇於挑戰，最近常做夢在舞台上跳舞，不慎跌到觀眾席中，還被驚醒，但我覺得這是個好兆頭，我會繼續努力，一定給粉絲大驚艷，請大家拭目以待。」《龍千玉男人情女人心演唱會》門票12月23日年代售票與四大超商同步開賣。