▲新天地「金馬賀雅」外帶年菜 ，選用帝王蟹、紅蟳螃蟹及石斑魚等高價值海味， 主打除夕主廚現做熱食。（圖／業者提供）

台灣年菜產值規模突破60億大關，引發餐飲業搶攻。新天地餐飲集團推出「金馬賀雅．馬年迎春」外帶年菜，不同於冷凍包裝，新天地憑藉大型宴會廳產能優勢，主打「除夕現做、熱食即食」，並優化快速取餐流線，提供消費者「精緻化」與「高效率」的年菜消費服務。根據餐飲市場調查顯示，過去三年受疫情影響，冷凍年菜商機成長迅速；然而自 2024 年起，消費者對於「團圓飯質感」的要求顯著提升，超過 65% 家庭偏好除夕當天領取主廚現做的熱食，避免冷凍復熱導致風味流失與口感打折扣。新天地餐飲集團 Jerry 主廚表示：年菜市場正經歷「回歸味覺本質」的轉型。以致今年主推的『金馬賀雅』專案，強調火候精準、現煮保鮮，就是要讓消費者回家後無需動火，即可享受猶如主廚到府外燴般的飯店級美味。值得一提的是，因應台灣家庭結構微型化趨勢，新天地在馬年策略性推出兩款規格，以滿足不同客群。其一是10人份的「豐歲雅饌十全宴」， 針對三代同堂的傳統大家庭。其二是6人份的「雅饌團圓六福宴」， 鎖定核心家庭，解決過去年菜份量過大導致浪費的痛點。在菜色配置上，新天地發揮採購規模優勢，選用帝王蟹、紅蟳螃蟹及石斑魚等高價值海味，構建強大的「海陸雙饗」視覺與味覺體驗。另除夕當天的領取便利性是影響訂購意願關鍵。新天地祭出優化策略，諸如透過預約分流機制與優化排隊動線，確保消費者在除夕當天能以最短時間完成領取，減少等待、維持熱食鮮度 。為提升會員黏著度，今年特別推出大橘大利抽新機活動，凡購買外帶年菜並完成線上滿意問卷者，有機會抽中iphone 17pro鈦金橘手機一支，取其機身橘色象徵大橘大利好彩頭，預期將帶動年輕客群的討論聲量與下單意願。