藍白聯手強推《財劃法》修法，並否決行政院提出的覆議案後，府院於15日正式拍板，採取「不副署、不公布」作為反制手段。此舉立刻引爆藍白陣營不滿，轉而指控賴政府才是在「毀憲亂政」，但耐人尋味的是，藍白卻始終不敢真正喊出倒閣。有小草看不下去，在網路上喊話「怕啥」，並表態支持倒閣，引來大票台派網友拍手叫好。儘管藍白不斷高分貝抨擊中央違憲，卻只停留在口頭抗議，反覆跳針指控制度問題，卻遲遲不願承擔倒閣的政治後果，有藍白人士甚至辯稱，即便換掉卓榮泰，也只是讓下一個「賴清德的傀儡」上台，乾脆要求總統一併下台，相關說法也讓外界直呼荒謬。在藍白遲疑不前之際，一名小草已率先表態，該名網友15日在Threads發文直言：「我是民眾黨支持者，我支持倒閣重選國會！實在不相信經過這2年，民進黨的支持度還能上升，怕啥？」相關言論迅速引發討論。貼文曝光後，意外獲得大量台派網友聲援，不少人留言力挺「你大概是民眾黨這邊最睿智的一位」、「我難得跟民眾黨的支持者，取得共識」、「支持你！趕快說服你們家國蔥！」、「說得太好了，60%民意怕什麼」，也有網友狠酸「結果留言區找不到一個民眾黨來支持你」、「民進黨會不會上升是不知道，但重選後白肯定沒有8席的」。政治工作者周軒也轉發該則貼文，幽默評論「對，這就是骨氣」，還不忘調侃一句：「你比黃國昌更適合當黨主席。」相關討論持續延燒，也再度讓「倒閣」成為政壇與網路上的熱議焦點。