科技YouTuber Tim哥和廖阿輝盤點2025手機，選出最佳AI、拍照、性價比以及年度最佳手機。Google Pixel 10 Pro有著原生系統的優勢，Tim哥選為年度最佳AI手機，iPhone 17 Pro Max穩定性與續航力是其最大殺手鐧，認為是今年最佳手機，廖阿輝則認為Vivo X300是最均衡手機。
1. 最佳 AI 手機：Google Pixel 10 Pro系列
在AI手機百家爭鳴的2025 年，Tim哥投給Pixel 10 Pro，身為 Google 親兒子，擁有原生 Android優勢，所有最新的 AI 功能都是第一手更新。其中最受推崇的是 「一起拍」功能，解決了邊緣人或沒有腳架時無法拍合照的痛點；此外，Pixel 在百倍變焦後能透過 AI 運算修復畫質，讓模糊影像變清晰，實用性極高。
廖阿輝則認為，若論生產力，Samsung 因與Google 深度合作，在通話錄音轉文字、會議摘要翻譯上的表現最為成熟,。而Apple則在「對話翻譯」上扳回一城，特別是搭配 AirPods Pro 使用時，其隱私性與離線翻譯的流暢度目前無人能敵。
2. 最佳拍照、演唱會手機：iPhone 17 Pro、Vivo X300 Pro、OPPO Find X9 Pro
拍攝演唱會Tim哥強力推薦Vivo X300 Pro 與 OPPO Find X9 Pro，可外掛增距鏡，具備強大的長焦拍攝能力。廖阿輝特別點名 Xiaomi 15 Ultra，主鏡頭維持一吋大底感光元件，且長焦鏡頭規格極高，適合追求硬體極致的玩家。錄影與自拍首選iPhone 17 Pro還是錄影畫質與穩定度的王者，且前鏡頭具備「人物居中」功能，被評為目前最好的自拍體驗。
3. 最佳性價比手機：iPhone 17、三星A56、Xiaomi 15T
今年的 CP 值之王不只看價格，更看「規格下放」的誠意。Xiaomi 15T作為國際版機型，保留了旗艦級徠卡鏡頭，價格卻維持在中階水位，是預算有限但想要好拍照體驗的首選,。果粉首選：iPhone 17。被稱為「有史以來功能下放最多」的標準版 iPhone，與 Pro 系列的差距大幅縮小，導致目前市場上一機難求。
4. 年度最佳手機：iPhone 17 Pro Max、Vivo X300
廖阿輝語出驚人地表示今年年度手機 「從缺」，因為各家都有優缺點。但若必須推薦，他認為小手機愛好者Vivo X300，打破物理限制的手機，6.3 吋合手大小卻塞入 6000mAh 大電池，且支援長焦鏡頭與外掛攝影配件，被評為最均衡手機。Tim哥表示，iPhone 17 Pro Max從開賣至今，Tim嫂使用期間 「完全沒用過行動電源」，且打遊戲不過熱，穩定性與續航力是其最大殺手鐧。
資料來源：3cTim哥生活日常、3C 達人廖阿輝
我是廣告 請繼續往下閱讀
在AI手機百家爭鳴的2025 年，Tim哥投給Pixel 10 Pro，身為 Google 親兒子，擁有原生 Android優勢，所有最新的 AI 功能都是第一手更新。其中最受推崇的是 「一起拍」功能，解決了邊緣人或沒有腳架時無法拍合照的痛點；此外，Pixel 在百倍變焦後能透過 AI 運算修復畫質，讓模糊影像變清晰，實用性極高。
廖阿輝則認為，若論生產力，Samsung 因與Google 深度合作，在通話錄音轉文字、會議摘要翻譯上的表現最為成熟,。而Apple則在「對話翻譯」上扳回一城，特別是搭配 AirPods Pro 使用時，其隱私性與離線翻譯的流暢度目前無人能敵。
2. 最佳拍照、演唱會手機：iPhone 17 Pro、Vivo X300 Pro、OPPO Find X9 Pro
拍攝演唱會Tim哥強力推薦Vivo X300 Pro 與 OPPO Find X9 Pro，可外掛增距鏡，具備強大的長焦拍攝能力。廖阿輝特別點名 Xiaomi 15 Ultra，主鏡頭維持一吋大底感光元件，且長焦鏡頭規格極高，適合追求硬體極致的玩家。錄影與自拍首選iPhone 17 Pro還是錄影畫質與穩定度的王者，且前鏡頭具備「人物居中」功能，被評為目前最好的自拍體驗。
今年的 CP 值之王不只看價格，更看「規格下放」的誠意。Xiaomi 15T作為國際版機型，保留了旗艦級徠卡鏡頭，價格卻維持在中階水位，是預算有限但想要好拍照體驗的首選,。果粉首選：iPhone 17。被稱為「有史以來功能下放最多」的標準版 iPhone，與 Pro 系列的差距大幅縮小，導致目前市場上一機難求。
廖阿輝語出驚人地表示今年年度手機 「從缺」，因為各家都有優缺點。但若必須推薦，他認為小手機愛好者Vivo X300，打破物理限制的手機，6.3 吋合手大小卻塞入 6000mAh 大電池，且支援長焦鏡頭與外掛攝影配件，被評為最均衡手機。Tim哥表示，iPhone 17 Pro Max從開賣至今，Tim嫂使用期間 「完全沒用過行動電源」，且打遊戲不過熱，穩定性與續航力是其最大殺手鐧。
資料來源：3cTim哥生活日常、3C 達人廖阿輝