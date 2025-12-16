科技YouTuber Tim哥廖阿輝盤點2025手機，選出最佳AI、拍照、性價比以及年度最佳手機。Google Pixel 10 Pro有著原生系統的優勢，Tim哥選為年度最佳AI手機，iPhone 17 Pro Max穩定性與續航力是其最大殺手鐧，認為是今年最佳手機，廖阿輝則認為Vivo X300是最均衡手機。

▲Google Pixel 10 Pro 實測。（圖／記者周淑萍攝）
▲Google Pixel 10 Pro 有著原生系統的優勢，Tim哥選為年度最佳AI手機。（圖／記者周淑萍攝）
1. 最佳 AI 手機：Google Pixel 10 Pro系列

在AI手機百家爭鳴的2025 年，Tim哥投給Pixel 10 Pro，身為 Google 親兒子，擁有原生 Android優勢，所有最新的 AI 功能都是第一手更新。其中最受推崇的是 「一起拍」功能，解決了邊緣人或沒有腳架時無法拍合照的痛點；此外，Pixel 在百倍變焦後能透過 AI 運算修復畫質，讓模糊影像變清晰，實用性極高。

廖阿輝則認為，若論生產力，Samsung 因與Google 深度合作，在通話錄音轉文字、會議摘要翻譯上的表現最為成熟,。而Apple則在「對話翻譯」上扳回一城，特別是搭配 AirPods Pro 使用時，其隱私性與離線翻譯的流暢度目前無人能敵。

2. 最佳拍照、演唱會手機：iPhone 17 Pro、Vivo X300 Pro、OPPO Find X9 Pro

拍攝演唱會Tim哥強力推薦Vivo X300 Pro 與 OPPO Find X9 Pro，可外掛增距鏡，具備強大的長焦拍攝能力。廖阿輝特別點名 Xiaomi 15 Ultra，主鏡頭維持一吋大底感光元件，且長焦鏡頭規格極高，適合追求硬體極致的玩家。錄影與自拍首選iPhone 17 Pro還是錄影畫質與穩定度的王者，且前鏡頭具備「人物居中」功能，被評為目前最好的自拍體驗。

▲Vivo X300系列手機。（圖／官方提供）
▲Vivo X300 Pro 與 OPPO Find X9 Pro，可外掛增距鏡，具備更強大的長焦拍攝能力，很適合拍攝演唱會。（圖／官方提供）
3. 最佳性價比手機：iPhone 17、三星A56、Xiaomi 15T

今年的 CP 值之王不只看價格，更看「規格下放」的誠意。Xiaomi 15T作為國際版機型，保留了旗艦級徠卡鏡頭，價格卻維持在中階水位，是預算有限但想要好拍照體驗的首選,。果粉首選：iPhone 17。被稱為「有史以來功能下放最多」的標準版 iPhone，與 Pro 系列的差距大幅縮小，導致目前市場上一機難求。

▲iPhone 17。（圖／NOWNEWS攝影中心）
▲iPhone 17今年規格下放的非常有誠意，被認為很具有性價比。（圖／NOWNEWS攝影中心）
4. 年度最佳手機：iPhone 17 Pro Max、Vivo X300

廖阿輝語出驚人地表示今年年度手機 「從缺」，因為各家都有優缺點。但若必須推薦，他認為小手機愛好者Vivo X300，打破物理限制的手機，6.3 吋合手大小卻塞入 6000mAh 大電池，且支援長焦鏡頭與外掛攝影配件，被評為最均衡手機。Tim哥表示，iPhone 17 Pro Max從開賣至今，Tim嫂使用期間 「完全沒用過行動電源」，且打遊戲不過熱，穩定性與續航力是其最大殺手鐧。

資料來源：3cTim哥生活日常3C 達人廖阿輝


