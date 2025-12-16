許多人平時都會準備一個塑膠水壺來裝水喝，但卻因只會裝水，而忽略了清潔，則很有可能成為細菌滋生的溫床！近期小兒科醫師傑登就表示，如果水壺內側「摸起來滑滑」，就是「生物膜」產生的警訊，這種微生物結合黏性物質，很可能影響孩子的身體健康，因此醫師呼籲家長應該每天刷洗水壺，同時公布完整清潔方式。
水壺只裝清水就沒洗過？醫師曝警訊：成細菌溫床
小兒科醫師傑登近期在臉書表示：「如果常聞到水壺裡出現怪味、內側摸起來滑滑的，那很可能就是「生物膜」在作怪。它是由細菌、酵母菌、黴菌等微生物結合黏性物質，形成黏附於表面的微生物聚集結構，會牢牢附著在水壺內壁、吸嘴、吸管與墊圈上。」
「別讓孩子的水壺變成細菌溫床」，傑登醫師補充，由於孩子的免疫系統尚未成熟，若長期接觸清潔不足、微生物量較高的水壺，可能會增加腸胃不適、腹瀉的機會，對過敏體質孩子造成額外刺激，更會因異味而降低喝水意願，影響日常水分攝取，「生物膜」不一定會導致孩子馬上生病，但「每天接觸」的累積，才是家長該留意的重點。
水壺該怎樣清潔？物理、化學手段一次看
那要怎樣去除水壺中的生物膜呢？傑登醫師表示，只用清水沖洗，通常難以有效去除生物膜，建議每天使用後清洗，再加上「每週至少一次深層刷洗，使用長柄刷、吸管刷徹底刷洗水壺瓶身、瓶口螺紋、吸嘴、矽膠墊圈、吸管內側」，水壺這些位置都是生物膜好發位置，反覆刷洗才能破壞生物膜結構。
傑登補充，也可以使用中性清潔精清洗，或定期以小蘇打加溫水浸泡15至30分鐘。若想除異味，也可搭配白醋短時間浸泡。拆洗完所有零件後，請放在通風處徹底晾乾，因為濕氣是細菌最愛的環境。
水壺生物膜帶來的影響曝光後，也吸引大批家長回應，「還有小孩的澡盆跟洗澡玩具也是要刷洗」、「我們家水壺真的每天都會刷洗」，甚至還有老師無奈表示，「生物膜算什麼，常看到學生水壺黑色霉，請他回去跟家長說，還是一樣」。
「看起來乾淨，不一定是真的乾淨」最後傑登醫師也建議，若水壺出現變色、明顯刮痕、矽膠變硬、發黃、彈性變差等，請直接更換新水壺。
資料來源：傑足先登 傑登醫師
