外國旅客取巧？日本扭蛋機屢出現外國硬幣

▲日本秋葉原的扭蛋機去年也曾被發現有外國遊客使用500韓元和土耳其1里拉，當作500日圓投幣。（圖／翻攝自@etal_akibaＸ）

500韓元魚目混珠當成500日圓案例頻傳

▲500日圓與500韓元硬幣不論大小和重量都相當接近，時常被拿來魚目混珠。（圖／翻攝自@minashirosuzuＸ）

許多民眾前往日本旅遊，會尋找當地扭蛋機轉蛋，或是使用當地自動販賣機，這時通常會使用日圓硬幣，但近期有日本民眾在社群平台表示，當他準備接受機台退回的100日圓時，拿到手上的卻是一枚令他困惑的硬幣，竟然是台灣的5元硬幣。事實上，這一狀況並不是第一次，日本部分機台過去也曾發生過民眾利用兩枚硬幣相似性，進行的惡意詐欺事件。在社群平台X上，一名日本網友しゃお發布一則貼文提到，「機器退回100日圓時，竟然有一個謎樣的硬幣！」並附上一張手中拿著硬幣的照片。這名網友手上的硬幣，竟是台幣5元。貼文曝光後吸引近百萬觀看，掀起議論。有其他民眾留言將台幣5元以及日幣100日圓放在一起來做比較，可發現大小幾乎一樣，且重量也相近，有網友推測可能是不小心誤投，但也不能排除有台人趁機耍詐想騙過機台，因台幣5元的實際價值僅約日幣25圓左右。事實上，類似的事件在過去也曾不斷發生，2024年10月，日本秋葉原RADIO大樓一家電腦商家在大樓放的扭蛋機也曾發現，500日元專用的扭蛋機中，竟然出現了500韓元和土耳其1里拉兩種硬幣，按照當時匯率換算，500韓元約為55日圓，1里拉大概是4.5日圓。皆與日圓幣值相差甚大。利用500韓元當作500日圓硬幣的案例時常傳出，日本電視台去年也曾報導，東京葛飾區一間澡堂「喜久之湯」老闆，發現顧客以500韓元硬幣冒充500日圓硬幣，前者當時價值僅約新台幣11元，而後者則約新台幣106元，價差相當於10倍之多。「喜久之湯」的老闆加島優作感嘆，雖然不想要認為對方是故意這麼做的，但還是覺得有點生氣、遺憾。律師井上裕貴指出，故意使用500韓元支付可能構成詐欺罪，而如果在自動販賣機等設備上使用這種硬幣，則可能構成竊盜罪。事實上，在1997年，日本警方曾查獲500韓元當作500日圓的「狸貓換太子」事件，有多達1萬4000枚500韓元硬幣，為了讓重量更接近500日圓，有些韓元硬幣還被打洞減輕重量，使得重量更為接近日幣500圓，試圖騙過自動販賣機的檢測。