我是廣告 請繼續往下閱讀

京華城案一審本週展開辯論，由台北地檢署檢察官先花一天半論告，今天下午2點多，前民眾黨主席柯文哲首度上場答辯，他批評京華城起訴書羅織罪名，檢方忽略對他有利的證據惡意解讀、無限上綱，柯文哲說，去年8月30日檢方兵分55路搜索，把他金流、人脈、電腦、手機都翻了一遍，台灣從沒有政治人物是如此，如果一開始司法歸司法，不會搞成這個樣子。柯文哲表示，監察院糾正北市府的調查報告有2814頁，他看了一個禮拜看不完，蘇麗瓊是在2023年3月申請調查，但那些題目她早就設定好。糾正案在2024年1月24日公告，總統大選是1月13日，民進黨在1月8日開記者會指控柯文哲圖利京華城，內容跟監委調查報告一模一樣；北市府接到監察院糾正案有回函，直到去年7月，市府仍認為京華城沒有不法。柯文哲認為，不管公務員怎麼抱怨，京華城都經過都委會的合法審議，檢察官刻意忽視這麼多公務員審視，去抹黑、拼湊故事「欲加之罪何患無辭」。，你有立場，只會看到自己想看的東西。柯文哲說，去年4月媒體吵京華城時，自認「」，他只知道送研議，連容積率多少都不清楚。檢察官說他寫字條是指示，但他認為比較像，每天簽完公文如果還有力氣就盡量看陳情案；如果與醫療衛生有關，他會自己裁決，其他領域會尊重專業。對於北檢指控柯文哲為了護航沈慶京，下條子指示部屬「快就好」、「加速行政流程、早日完工」，他回應自己討厭公文旅行，不喜歡沒效率，柯文哲指出，檢方用三個便當會、三件公文控訴他圖利，但他當8年市長，，代表他根本沒注意這件事情，這是個案，讓局處自己去處理，檢方硬把便當會與他見沈慶京的時間無限上綱、惡意連結，「我心裡沒那麼多心思」，他沒有應曉薇的電話、Line，當8年市長從沒跟應曉薇吃過飯，怎麼密謀？關於，是否代表由市長親自交辦？柯文哲解釋，市長有好幾個章，他自己的印章沒號碼，甲乙丙是副市長，丁是秘書長，戊己庚是副秘書長，辛章就是秘書處機要組，，沒進市長室；都發局內簽都寫「送都委會」，市長怎麼會說不要？檢方說京華城是訴訟中案件不能接受陳情，但柯文哲認為完全不矛盾，如果照沈慶京的要求，直接下行政命令才會圖利，他覺得京華城不滿意就自己去都委會講。前北市副秘書長李得全曾在京華城細部計畫草案的簽呈上貼黃色便條：「為利公平執行，容積獎勵及移轉應依土管自治條例等既有全市一致性規定」，檢察官認為這也是柯文哲明知違法的證據，不過柯文哲抨擊檢方，忽略李得全仍認為京華城合法才會送公文。柯文哲不滿檢方，合情合理合法被惡意解讀，咬定京華城有不公開晨會，卻不去問陳俊源內容是什麼？沒去調會議紀錄？明明可以查證卻不去查、故意不調查，對他有利的重要證據跳過，「」的也跳過，他說檢察官不是網軍，不應該一開始就有預設立場，而是該怎麼辦就怎麼辦。柯文哲說，如果他要搞弊案，會公開透明、公開審議？他沒有那個心思，但檢方先射箭再畫靶，無所不用其極辦柯文哲。威京集團捐210萬給民眾黨，柯文哲說他在獄中讀報紙才知道，從沒人跟他說過；對於「Excel Pay」，他說公訴檢察官廖彥鈞昨天辯論時提到喬治歐威爾的名作《》：「。」，強調京華城就是比其他開發案「更平等」，柯文哲對此有所回應，他提及哲學家二戰期間猶太人被火車載到毒氣室殺害再燒毀，開火車、開瓦斯、燒遺體的人「」；雨果《悲慘世界》追殺男主角19年的警官，也是自認在執行任務。柯文哲對檢方喊話，其實案發以來他有反省，一開始被羈押很生氣，但後來除了父親過世那一段比較走不過去，其他還好。柯文哲談及往生的父親，一度傷心啜泣講不下去。柯文哲最後表達，現在叫他寫司法改革，他一定最有經驗，可當司法代言人，如果能重來一遍，他希望當權者不要把手伸進司法，要節制、避免權力誘惑，維持司法的獨立性，大罷免32比0，但正常判斷，可能6、7個會罷掉，他認為有5％為了柯文哲去投票。