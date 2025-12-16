我是廣告 請繼續往下閱讀

衛武營國家藝術文化中心深獲觀眾喜愛的品牌節目「衛武營小時光」，2026年上半年將持續在每個月的一個週三夜晚於表演廳登場。從原民天籟、獨立流行、演歌雙享、喜劇彈唱、深情獨角戲到客家民謠新編，六檔精心策劃的節目，邀請民眾在忙碌的週間按下暫停鍵，走進劇場享受60分鐘的「休Time」，在音樂與故事中找回生活的節奏。開年首檔於1/14登場，由榮獲第36屆金曲獎「最佳原住民語專輯獎」與「最佳編曲人獎」雙料大獎的戴曉君Sauljaljui獻藝。此次演出特別邀請漂流出口樂團女主唱布妲菈・碧海Putad Pihay，以魔幻嗓音作為嘉賓登場，與戴曉君共鳴，譜出跨越疆界的音樂能量。2/11則由曾多次入圍金曲獎最佳演唱組合、素有「出口系」樂團之稱的VH接力登場。這次他們將帶來《Every Journey Leads Me Home－不趕路》不插電演出。來自嘉義演歌雙棲的吳靜依，3/18將首次以完整編制樂團（Full Band）在衛武營亮相。4/22由自封為「喜劇圈泰勒絲」的音樂喜劇小精靈怡岑接棒施展魔法。怡岑擅長將生活中觀察到的渣男故事、水逆衰事與職場無奈，轉化為一首首讓人笑中帶淚的「歪歌」。象徵「我愛你」的日子，5/20演員宮能安將帶來感動無數人的《地球人遇見小王子》時光陪伴版。透過深情的獨角戲，運用光影、聲音、物件與戲劇扮演，宮能安讓《小王子》書中的經典語句，放進此時此地的生活場景中。上半年的精彩壓軸，將於6/10由榮獲金曲獎最佳客語專輯獎肯定的山狗大後生樂團擔綱。更多「衛武營小時光」節目訊息，可至衛武營官網查詢。