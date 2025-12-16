ICU醫師陳志金14日分享一段搭計程車的經歷，他表示搭車時發現司機是一名白髮長者，車輛在等待紅燈時，司機竟在平板上觀看全英文授課的經濟學課程，讓他直呼令人欽佩，甚至懷疑對方是否是退休教授。貼文曝光後，不少網友紛紛留言大讚「高手在民間」、「活到老學到老的典範」、「大隱隱於市，也是有可能」。
搭計程車撇見「駕駛螢幕」！陳志金醫師愣爆：竟是全英文經濟學
陳志金14日在臉書分享一段搭乘計程車的特殊經驗，表示自己一上車就注意到駕駛是一名白髮蒼蒼的老伯伯，多數司機都在空檔時間觀看影片、新聞或談話節目，但這名司機平板螢幕上播放的內容，竟是普通人覺得艱深的課程，讓他忍不住多看了幾眼。
陳志金透露，起初還以為伯伯正在看微積分，仔細一看才發現竟是經濟學課程，而且全程以英文講授，讓他當場直呼：「太令我欽佩了！伯伯該不會是經濟學教授退休，開計程車當休閒？」同時也補充說明，大家無須擔心行車安全，這位司機伯伯在開車時相當專注，只有在停等紅綠燈時，才會稍微瞄一下螢幕，整趟行程都十分平穩。
計程車司機「高手在民間」！一票人也遇過：司機身分是大地主
貼文曝光後，吸引大批網友留言討論，有人笑說「這是叫高手在民間」、「現在年長者換照，要考微積分」、「樂齡學習，退而不休的時代趨勢，退休之後的另一重人生職業」、「我永遠相信人外有人，天外有天」。
也有人分享類似經驗，「我曾經搭過會多國語言當日本團導遊退休的」、「我坐過『地主』開計程車，他說因為重劃區讓他變成好野人後，不知道能做什麼，就來開車兜風」、「上次我們在新營火車站坐計程車，司機大哥說他有3間房子在出租，又是軍人退休領終身俸，他出來開車是打發時間，真的是真人不露相」。
