京華城案9名被告、律師在本週輪番上場辯論，今日下午柯文哲完成答辯後，由委任律師鄭深元上場，在反駁圖利罪案情之前，他先指出本案偵辦有諸多瑕疵，例如廉政署最初調查時，明明認定鄭深元主張，本案存在政風處政治偵防、監察院介入、化名檢舉北檢立案、聲請搜索票騙票等瑕疵。鄭深元控訴台北市政風處對柯文哲政治偵防，蒐集他上任前的行事曆、私人行程、會議錄音檔，到了2024年5月，；在京華城案立案之前，政風處已約談市長辦公室主任謝明珠，如果政風處可以這樣，形同（戒嚴時期政治偵防單位）。鄭深元指出，廉鄭深元批評檢方大規模傳喚有關、無關人士，形成「」（藉由持續提供錯誤訊息，對受害者精神控制、讓受害者懷疑自我），大規模政治偵防，形成「」；以無限抗告霸凌被告、法院，但北檢辦案水準不該是這樣，難道只因為被告是柯文哲？鄭深元也抨擊提出糾正案的監察委員、前北市秘書長蘇麗瓊，任職北市府期間參與過京華城細部計畫變更，調查本案卻沒有利益迴避，而且欠缺都市計畫專業，不知道商三（特）的容積率不受商三的560％限制，還誤認土管條例的法律位階高於北市自治條例。