京華城案9名被告、律師在本週輪番上場辯論，今日下午柯文哲完成答辯後，由委任律師鄭深元上場，在反駁圖利罪案情之前，他先指出本案偵辦有諸多瑕疵，例如廉政署最初調查時，明明認定柯文哲沒指示、沒收賄，不須調查金流，檢方仍「不踩煞車就是要辦柯文哲」。
鄭深元主張，本案存在政風處政治偵防、監察院介入、化名檢舉北檢立案、聲請搜索票騙票等瑕疵。
鄭深元控訴台北市政風處對柯文哲政治偵防，蒐集他上任前的行事曆、私人行程、會議錄音檔，到了2024年5月，疑似政風處人員化名陳○○檢舉，再主動移送大量資料給北檢；在京華城案立案之前，政風處已約談市長辦公室主任謝明珠，如果政風處可以這樣，形同「人二」復辟（戒嚴時期政治偵防單位）。
鄭深元指出，廉政署最初調查京華城案有三大結論，京華城依法可給予容積獎勵，由都委會審議與柯文哲無關、柯文哲沒有指示，只有沈慶京、應曉薇、彭振聲三人的金流須釐清，沒有柯文哲收賄事證。為何不踩煞車？是否不辦柯文哲就沒有意義？他質疑檢方的心態是「我就是要辦柯文哲」。
鄭深元批評檢方大規模傳喚有關、無關人士，形成「煤氣燈效應」（藉由持續提供錯誤訊息，對受害者精神控制、讓受害者懷疑自我），大規模政治偵防，形成「寒蟬效應」；以無限抗告霸凌被告、法院，但北檢辦案水準不該是這樣，難道只因為被告是柯文哲？
鄭深元也抨擊提出糾正案的監察委員、前北市秘書長蘇麗瓊，任職北市府期間參與過京華城細部計畫變更，調查本案卻沒有利益迴避，而且欠缺都市計畫專業，不知道商三（特）的容積率不受商三的560％限制，還誤認土管條例的法律位階高於北市自治條例。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
