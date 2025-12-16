我是廣告 請繼續往下閱讀

▲辛龍在復出後，於FB發出照片透露心境。（圖／辛龍 Shin Lung FB）

歌手辛龍在愛妻劉真過世後，沉潛5年正式復出，12日受邀現身企業年終尾牙舞台，首度在公開場合演唱新作，再度引發討論，外界也都非常關心他的狀態。而昨（15）日他於FB發表心境，「相隔五年，再戴起耳機」，並透露滿滿感謝。辛龍在時隔5年登台表演完後，於昨日發文透露久違復出的心境，「相隔五年，再戴起耳機，我的內心感恩著、感謝著」。而照片中，是辛龍穿著黑色皮衣，戴著黑色棒球帽、墨鏡，正在為自己調整耳機，在鎂光燈的照射下，成熟韻味感十足。而短短一句話，就讓等待已久的粉絲非常感動，「會越來越好的，讓我們知道一個人也可以（何況你有最愛的女兒），期待你的演唱」、「感謝帶給我們好歌與好表演，世界因你而更美好」、「謝謝你走過來了」、「期待再出發」等。辛龍日前復出首場演出現場反應熱烈，台下不乏跟唱與打拍的觀眾，讓他直呼久違的互動感「很踏實」，熟悉的渾厚嗓線比過往更有質感，收放之間帶著明顯的故事感，宣示他以音樂人身分重新整裝出發的決心。有眼尖粉絲發現，新歌MV有大量粉色調，而辛龍登台時選穿的白色系造型，也與他與劉真當年在夏威夷婚禮的Dress Code相呼應，雖然他在台上不提私人情事，但這些細節仍被樂迷解讀為「以音樂寄託的思念」。