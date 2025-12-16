我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃立成（如圖）投入加密貨幣頻頻失利，至今被清算超過200次。（圖／翻攝自黃立成臉書）

美籍台裔藝人黃立成近年來演藝事業停擺，投入加密貨幣市場，今年10月才爆出投資以太幣暴跌超過7%，損失慘重，今（16）日鏈上分析團隊Lookonchain再指出，黃立成至今被清算高達200次，損失超過2288萬美元（約新台幣7.1億），引發外界譁然。對此，網紅時事針砭家「鬼才阿水」發文表示欽佩黃立成，「那句『本多終勝』永遠是真理，有足夠的現金流與持續性收入，才是你即使面臨虧損仍然能活在市場的關鍵。」黃立成近年熱衷炒幣，怎料今年10月市場崩盤，他損失慘重，超過2288萬美元一夕蒸發，現在其帳戶只剩下53178美元，平時也在關注市場的鬼才阿水，稍早透過社群Threads發文：「與其說麻吉大哥百戰不勝，倒不如說他愈敗愈戰，這是戰士的驕傲。」文中，鬼才阿水表示，「我個人還是佩服麻吉大哥，始終有本金能夠補足保證金，這顯見在投資市場上，那句『本多終勝』永遠是真理，有足夠的現金流與持續性收入，才是你即使面臨虧損仍然能活在市場的關鍵。」直呼黃立成的財力雄厚，未來動向值得關注。