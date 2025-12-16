我是廣告 請繼續往下閱讀

高虹安二審大逆轉 貪污罪撤銷改判6個月

「旗袍法官」郭豫珍承審高虹安案 學經歷曝光

「旗袍法官」郭豫珍曾聲請釋憲 資深媒體人：高虹安贏在旗袍點

郭豫珍曾經手扁燦案 成鄭文燦收押關鍵人物

停職中的新竹市長高虹安，被控過去擔任民眾黨不分區立委時期涉嫌詐領助理費12萬3128元，一審以貪污治罪條例的「利用職務詐取財物罪」判刑7年4個月，高虹安與北檢都上訴，今天上午二審宣判大逆轉，高虹安的貪污罪撤銷，改以「使公務員登載不實罪」判刑6個月，可易科罰金18萬元，此判決一出，立刻引發社會熱議，也將目光聚焦於二審有「畫家法官」、「旗袍法官」的主審法官郭豫珍身上，而她過去針對高虹安一案，她一度停審並聲請釋憲，遭憲法法庭駁回；此外她也曾審理陳水扁案件，並駁回桃園市長鄭文燦的羈押抗告案，這回因高虹安案再次成為焦點。高虹安貪污案發生在2022年12月25日就職新竹市長前，她在立法院擔任民眾黨不分區立委2年10個月期間，涉嫌與幕僚共謀詐領助理酬金、加班費，台北地檢署起訴的犯罪金額是46萬30元，台北地院認定的不法所得是12萬3128元，高虹安個人部分是11萬6514元，一審以貪污治罪條例的「利用職務詐取財物罪」判刑7年4個月，今上午二審宣判大逆轉，高虹安的貪污罪撤銷，改以使公務員登載不實罪判刑6個月。本案高院合議庭由審判長許永煌、陪席法官雷淑雯及受命法官郭豫珍組成。值得關注的是，郭豫珍為法訓所28期結業，具中興大學法律系、政大法研所碩士及中央警察大學法學博士學歷，並因長期投入藝術創作、作品多次入選國際展覽，被外界稱為「畫家法官」，亦因常著旗袍上班因此被媒體稱為「旗袍法官」。今年1月，郭豫珍承審高虹安案時，罕見裁定停止審理，認為立法院助理費相關規範恐違反法律明確性原則，並聲請釋憲。儘管憲法法庭隨後裁定不受理，高院仍須續行審理，但從釋憲聲請內容可看出，二審合議庭對是否延續一審法律見解存有高度疑慮，才試圖透過釋憲釐清爭點。對此，資深媒體人鍾年晃，在社群上發文表示，高虹安果然贏在「旗袍點」。他指出，這位法官從接到本案開始就心證已成，所以聲請釋憲被駁回之後，將近一年才作出判決，原因很簡單，無罪的判決書很難寫。此外，受命法官郭豫珍，過去亦曾審理多起重大政治案件，包括鄭文燦與前總統陳水扁案。鄭文燦案中，檢方第二度提出抗告後，由時任審判長兼受命法官的郭豫珍承審，她認為鄭具高度政治地位與社會影響力，裁定發回更裁，最終一審裁定羈押禁見。當時，陳水扁亦曾發文點名，指其案件與鄭文燦案的抗告均由同一名、外界熟知「愛穿旗袍」郭豫珍法官裁定，直呼「天底下就是有這麼巧合的事？」引發外界關注與討論。