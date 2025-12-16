台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》12月13日開播，首播即在公視頻道開紅盤。監製兼主演的温昇豪今（16）日與影集醫療顧問李進良醫師現身媒體茶敘，李進良感謝表示，「聽說首播後，女性觀眾收視反應很好，應該是打動很多求美者的心理，像是艾怡良在劇中隆乳就是增加情感上的自信，她把這種自信感表現得很生動。」他還透露同行看完都大讚拍得精緻又有說服力，甚至播完後診所諮詢量暴增，「都說想整成張榕容的臉、安心亞的身材！」

▲李進良（右）說安心亞是許多客人想整形的範本。（圖／六魚文創）
安心亞身材是標竿！台灣最愛做混血臉

李進良進一步說明，客戶想整張榕容的臉不是恭維，「東方人都嚮往西方美感，所以很多客人來諮詢臉部調整時，通常是想要變有點混血兒的感覺，像是鼻子要更高挺或雙眼皮要明顯，等到臉做得漂亮了，就會開始想要改造身材。」反倒是西方人因為臉部已經夠立體，比較常動的手術是身體上的，例如隆胸、豐臀。

被問到身旁的好友温昇豪在外貌上有沒有需要改善的部分？温昇豪笑喊，「我要改大小眼，他不幫我做！」李進良立刻幽默應對，「我覺得他大小眼越來越不明顯，因為他眼睛越來越小了啊！」引起全場大笑。

李進良也揭密，《整形過後》首集之所以選擇俗稱「螞蟻腰」的「浮肋手術」揭開序幕，是因為他認為「第一幕就要讓觀眾知道：這部戲玩真的」。《整形過後》本週六（20日）即將播出的第三、四集，李進良女兒Emma（李曼唯）也會登場，他表示已經看過女兒演出表現，「我們自己看是覺得超乎我們的想像，但以專業演員來看還需進步。」

透露親友團已經揪好這週六鎖定在電視機前面大家一起看，還不忘開玩笑說，「媽媽（小禎）要邀請她新男友來看也很歡迎！」問及若Emma因《整形過後》打開演藝契機，工作量暴增？李進良回，「如果她能做自己有能力、有興趣的事情，是爸媽最開心的事，而且這個劇組、導演、監製都很照顧他，真的很幸運。」

《整形過後》每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出。


