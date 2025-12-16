台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》12月13日開播，
首播即在公視頻道開紅盤。監製兼主演的温昇豪今（16） 日與影集醫療顧問李進良醫師現身媒體茶敘，李進良感謝表示，「 聽說首播後，女性觀眾收視反應很好， 應該是打動很多求美者的心理， 像是艾怡良在劇中隆乳就是增加情感上的自信， 她把這種自信感表現得很生動。」他還透露同行看完都大讚拍得精緻又有說服力， 甚至播完後診所諮詢量暴增，「都說想整成張榕容的臉、 安心亞的身材！」
安心亞身材是標竿！台灣最愛做混血臉
李進良進一步說明，客戶想整張榕容的臉不是恭維，「
東方人都嚮往西方美感，所以很多客人來諮詢臉部調整時， 通常是想要變有點混血兒的感覺， 像是鼻子要更高挺或雙眼皮要明顯，等到臉做得漂亮了， 就會開始想要改造身材。」反倒是西方人因為臉部已經夠立體， 比較常動的手術是身體上的，例如隆胸、豐臀。
被問到身旁的好友温昇豪在外貌上有沒有需要改善的部分？
温昇豪笑喊，「我要改大小眼，他不幫我做！」 李進良立刻幽默應對，「我覺得他大小眼越來越不明顯， 因為他眼睛越來越小了啊！」引起全場大笑。
李進良也揭密，《整形過後》首集之所以選擇俗稱「螞蟻腰」的「
浮肋手術」揭開序幕，是因為他認為「第一幕就要讓觀眾知道： 這部戲玩真的」。《整形過後》本週六（20日）即將播出的第三、四集， 李進良女兒Emma（李曼唯）也會登場， 他表示已經看過女兒演出表現，「 我們自己看是覺得超乎我們的想像，但以專業演員來看還需進步。」
透露親友團已經揪好這週六鎖定在電視機前面大家一起看，
還不忘開玩笑說，「媽媽（小禎）要邀請她新男友來看也很歡迎！」 問及若Emma因《整形過後》打開演藝契機，工作量暴增？ 李進良回，「如果她能做自己有能力、有興趣的事情， 是爸媽最開心的事，而且這個劇組、導演、監製都很照顧他， 真的很幸運。」
《整形過後》每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、
LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、 三立電視台與華視將於明年接棒播出。
我是廣告 請繼續往下閱讀
李進良進一步說明，客戶想整張榕容的臉不是恭維，「
被問到身旁的好友温昇豪在外貌上有沒有需要改善的部分？
李進良也揭密，《整形過後》首集之所以選擇俗稱「螞蟻腰」的「
透露親友團已經揪好這週六鎖定在電視機前面大家一起看，
《整形過後》每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、