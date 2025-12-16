冬季嘴唇狂脫皮，你是不是也拚命喝水卻不見改善？其實你可能搞錯方向了！皮膚科醫師揭露驚人真相：嘴唇乾裂與喝水多寡無關，反而是天生「膚質」在作祟。除了搞懂成因，韓國網紅與專家也同步指出，9成民眾習慣的「左右橫塗」護唇膏更是大忌，唯有打破迷思並改為「上下擦」，並且把握「早、晚」兩個關鍵時機，才能真正養出水潤雙唇。
打破迷思！嘴唇乾竟與喝水無關？醫師揭關鍵
很多人覺得嘴唇乾就是水喝太少了，拚命灌水卻沒效果。對此，美上美皮膚科莊盈彥醫師曾在 YouTube 頻道中說明，嘴唇乾跟喝水其實沒有關係，「是跟皮膚有關係」。
至於不長痘痘的人是不是比較容易嘴唇乾？莊盈彥醫師點頭證實，表示因為這類人皮脂腺比較少，天生缺乏油脂保護，所以嘴唇容易感覺比較乾。因此，選對護唇產品並正確使用，比喝水更重要。
網紅實測驚「錯了幾十年」！護唇膏切忌左右塗
既然要靠護唇膏保濕，塗法就成了關鍵。韓國網紅「秀鎬수호」近日在 Threads 分享，許多台灣朋友雖然身處比韓國濕潤的環境，卻常抱怨嘴唇乾裂。觀察後發現，大家習慣像塗口紅一樣「左右來回」橫向塗抹。
秀鎬指出，這種塗法無法將油脂送入唇部紋路，甚至引發網友驚呼：「原來我錯了25年！」、「難怪每天狂擦還是乾」。事實上，正確手法應是配合嘴唇紋路「由上往下」塗抹，才能填補縫隙。
醫證實：順著唇紋「上下擦」才保濕
這項說法也得到了醫學專家的證實。皮膚科醫師趙昭明解釋，嘴唇的紋路（唇紋）是垂直縱向生長的。
專家加碼：把握「這2時機」修護最有效
除了塗抹方向，日本美容診所與醫師也建議，護唇膏一天塗抹 3 到 5 次即可，過度塗抹反而造成負擔。若想達到最佳效果，請把握這兩個水分流失最快的時刻：
資料來源：美上美皮膚科莊盈彥醫師、秀鎬수호、趙昭明醫師
我是廣告 請繼續往下閱讀
很多人覺得嘴唇乾就是水喝太少了，拚命灌水卻沒效果。對此，美上美皮膚科莊盈彥醫師曾在 YouTube 頻道中說明，嘴唇乾跟喝水其實沒有關係，「是跟皮膚有關係」。
至於不長痘痘的人是不是比較容易嘴唇乾？莊盈彥醫師點頭證實，表示因為這類人皮脂腺比較少，天生缺乏油脂保護，所以嘴唇容易感覺比較乾。因此，選對護唇產品並正確使用，比喝水更重要。
既然要靠護唇膏保濕，塗法就成了關鍵。韓國網紅「秀鎬수호」近日在 Threads 分享，許多台灣朋友雖然身處比韓國濕潤的環境，卻常抱怨嘴唇乾裂。觀察後發現，大家習慣像塗口紅一樣「左右來回」橫向塗抹。
秀鎬指出，這種塗法無法將油脂送入唇部紋路，甚至引發網友驚呼：「原來我錯了25年！」、「難怪每天狂擦還是乾」。事實上，正確手法應是配合嘴唇紋路「由上往下」塗抹，才能填補縫隙。
醫證實：順著唇紋「上下擦」才保濕
這項說法也得到了醫學專家的證實。皮膚科醫師趙昭明解釋，嘴唇的紋路（唇紋）是垂直縱向生長的。
- 錯誤塗法（左右橫塗）： 容易過度摩擦，拉扯脆弱的唇部皮膚，導致結構受損，越擦越乾。
- 正確塗法（上下縱塗）： 順著唇紋方向輕輕塗抹，能讓護唇膏成分深入唇部黏膜與紋理，像替溝槽補水一樣，才能真正發揮滋潤作用。
除了塗抹方向，日本美容診所與醫師也建議，護唇膏一天塗抹 3 到 5 次即可，過度塗抹反而造成負擔。若想達到最佳效果，請把握這兩個水分流失最快的時刻：
- 早上洗完臉後
- 晚上洗完澡後
資料來源：美上美皮膚科莊盈彥醫師、秀鎬수호、趙昭明醫師