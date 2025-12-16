我是廣告 請繼續往下閱讀

藍白聯手強推《財劃法》修法，並否決行政院提出的覆議案後，府院於15日正式拍板，採取「不副署、不公布」作為反制手段。此舉立刻引爆藍白陣營不滿，轉而指控賴政府才是在「毀憲亂政」。但耐人尋味的是，藍白卻始終不敢真正喊出倒閣，胸腔科醫師蘇一峰更開嗆，這台失智列車毀憲亂政帶著國家大亂，預測3、4個月就會翻車。儘管藍白不斷高分貝抨擊中央違憲，卻只停留在口頭抗議，反覆跳針指控制度問題，卻遲遲不願承擔倒閣的政治後果，有藍白人士甚至辯稱，即便換掉卓榮泰，也只是讓下一個「賴清德的傀儡」上台，乾脆要求總統一併下台，相關說法也讓外界直呼荒謬。蘇一峰指出，請全民大家睜大雙眼看看，哪些人要上不副署、不執行的卓氏失智列車，看看哪些綠委側翼要上車？哪些假知識份子要上車？看看哪些法界人士支持藐視憲法法律的做法，大法官有沒有風骨，全黨挺一人嗎？這台失智列車毀憲亂政帶著國家大亂，預測3、4個月就會翻車。「賴總統敢不敢重選一次？要就要拿出對等的代價！」蘇一峰強調，要倒閣自己卻毫無責任代價，行政院長也是免洗的院長，也不是民主選出來的院長，免洗院長有什麼價值跟人民選出來的立法委員互換？浪費全體國民的時間和金錢，就是讓綠營選輸了可以再來選一次，當大家笨蛋嗎？選輸可以一直選下去，2026的縣市長選舉，大家讓民進黨腦袋清醒一點！