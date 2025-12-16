我是廣告 請繼續往下閱讀

順應全球精密製造市場快速成長，不銹鋼大廠華新麗華今（16）日正式發表冷精棒全新品牌「奇沃Steeval」，董事長焦佑倫表示，今天創造品牌的目的就是要凝聚內部共識，代表公司對客戶的承諾，也是讓內部同仁對公司也認識，能夠達成客戶的要求，並強調「今天只是所有工作的開始。」華新麗華今日舉行全新不鏽鋼品牌發表會，焦佑倫致詞指出，今年台灣GDP成長達到7.4%，是世界的奇蹟，現在全世界主要經濟體跟台灣成長有一段差距，在這樣良好的經濟情勢下，但也並非百工百業都感覺到經濟這麼好，特別鋼鐵行業，今年台灣的鋼鐵產業就感覺景氣不太好，不過，全球鋼鐵需求量2024年是稍微下降，但主要下滑的比例可能僅1點多個百分點，主因在於中國房地產影響，其他地區的鋼鐵總量並沒有降，仍維持在一定水準，而今年鋼鐵業需求量，全球也沒有太大變化，甚至明年大家還能看見小幅成長。他直言，台灣應用到鋼鐵相關的產業恐怕就沒有感受到景氣需求量有這麼穩定，這其中有幾個原因：第一，美國關稅，各國保護主義；第二，台灣過去在世界上有優勢的幾個主要產業，現在已經被鄰近地區尤其是中國給取代，對台灣有不小的壓力。然而，焦佑倫表示，在這個過程中，並不代表台灣在機械金屬加工行業從此就走向夕陽、走向末路，相反地，台灣在金屬加工業的發展上，確實已經展開了一個新的時代，當然最主要AI帶動以外，各行各業無論是在自動化生產、新能源、機器人、航太等各行各業的發展，台灣以強勁的產業實力及企業家的精神，加上政府的後盾，已經逐漸打入世界的供應鏈，這是帶來的新契機，但是，這個新契機也代表企業作為材料的提供者就要提供不同的材料、不同的性能，來符合產業的需求。他舉例，台灣之所以可以成為螺絲螺帽王國，包括中鋼功不可沒，提供了碳鋼、冷鍛材，華新麗華也扮演了一個非常重要的角色，提供了冷鍛材，加上設備廠發展出來非常好的設備，台灣才成為螺絲螺帽王國。今天也是一樣，在精密加工業這個領域的發展，如果要成為世界的一個主要支柱，好的材料也是一個必要的條件，可是現在跟以前不同的是，以前的螺絲螺帽，叫做標準件，所以大家的加工方式是大同小異，「只要我們提供的材料符合要求，就可以達到這個效率。」但現在的材料要應用在不同的領域，焦佑倫說，他們所要求的，使用的環境不一樣，有的需要非常堅硬，強度很強，就很難加工，想要讓它好加工，它就可能會容易腐蝕，所以華新麗華必須要提供非常多不同性能的材料，給很多不同應用的領域，因此要發展，就必須跟同業，大家一起來分享資訊，一起來發展，「我們要共創共榮，一起把這個產品提供給客戶。」他提到，今年創造這個品牌目的就是要凝聚內部共識，他常常跟同仁講，品牌對內行銷，比對外行銷更重要，這代表企業對客戶的承諾，因此，他認為，推動品牌同仁要有認識、要有共識，達到客戶的要求，這與消費性品牌不一樣，更重要的是內部同仁的凝聚力。焦佑倫強調，他也感謝所有的客戶、產學研界，謝謝大家的支持，大家一起努力，今天推動品牌只是所有工作的開始。