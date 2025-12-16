假結婚取得美國綠卡

▲「美麗K媽」擁有雙重國籍，並在影片中，坦言自己回台灣是為了「享受健保福利」。（圖／翻攝自美麗K媽IG@lovekaren0316）

▲美麗K媽透過IG道歉。（圖／翻攝自美麗K媽IG@lovekaren0316）

IG擁有7.1萬追蹤的網紅「美麗K媽」，近日因一段在Threads流傳的影片陷入巨大爭議。影片中，她自稱同時擁有台灣與美國雙重國籍，不僅公開分享「」的方式，更直言返台主要目的就是「」，語氣輕蔑、態度高調，甚至脫口而出：「我就是雙重國籍，你拿我怎麼樣？」相關片段曝光後，迅速在網路掀起輿論風暴。從曝光畫面中可見，美麗K媽不僅比較台美醫療費用差異，強調，反觀台灣有健保「超好用」，更毫不避諱坦言回台就是為了醫療資源。同時，美麗K媽還提及透過「假結婚、同居2年」取得美國身分的方式，引發外界質疑其內容涉及教唆違法行為，恐已踩到法律紅線。爭議延燒後，美麗K媽火速刪除相關影片，卻未第一時間對外公開說明，引發更多不滿。大量網友痛批其言論「毫無羞恥感」、「把鑽制度漏洞講得理直氣壯」，更有人直指假結婚在美國屬於重罪，認為相關內容應被通報。也有不少聲音藉機討論健保制度漏洞，呼籲政府應檢討海外長期居住者使用健保的資格條件。美麗K媽事件曝光後，輿論焦點不只停留在網紅個人行為，更延伸至制度層面，有網友直言，類似心態在部分海外移民族群中並非個案，也因此主張應修法限制健保使用門檻，例如提高居住年限、縮短離境後恢復資格的條件等。相關討論持續發酵，健保公平性與公共資源分配再度成為焦點。面對外界強烈反彈，美麗K媽隨後透過社群發出回應，表示在收到大量回饋後，已重新檢視影片內容，坦承「在表達與觀感上不夠妥當」，因此選擇先行刪除。她也強調，未來在內容製作上會更加謹慎，避免造成誤解，並向外界致謝「謝謝大家的提醒與關心」，試圖為風波止血。