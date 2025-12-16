北捷又進化了！台北捷運公司今（16）日表示，已經針對捷運台北車站售票機整合改造，快閃櫃區域改為整區的機台，讓乘客可以在同一區一次用到高鐵售票機、ATM、捷運售票機、悠遊卡機台，讓乘客領錢、買車票的需求一次滿足，更是時隔9年的再度進化！
捷運台北車站又進化了！北捷打造集中售票機區域
台北捷運公司今（16）日在臉書發文：「經常從捷運台北車站進出站的旅客，有沒有注意到售票機變得不一樣了？」隨後表示，已經將原本的快閃櫃改造成售票區整合區域，將散落在北車各處的售票機整合，一次把高鐵售票機、ATM、捷運售票機、悠遊卡機台通通都放在一起。
事實上，台灣高鐵從2016年10月開始就在台北車站B3捷運站付費區內設置了高鐵的自動售票機，雖然可以讓民眾在未出站的情況下，就能夠買到車票，但是一出站之後，就必須要走到高鐵月台附近才會有其他機台可以使用。
這次經過北捷進行整合之後，未來乘客離開北捷系統時，也能在售票機區域一次買到高鐵票、儲值悠遊卡並使用ATM領錢，方便程度又更加提升，購票動線時隔9年再度進化！
北捷進化不只硬體！對應跨年超貼心服務曝光
除了硬體面的不斷進化，台北捷運公司在軟實力服務層面也是持續提供最佳的服務，近期北捷公司開始在各大捷運站立起「嘔吐袋請自行取用」告示牌，下方擺著黑色的小袋子，提供給耶誕、跨年、尾牙、春酒結束後不勝酒力的上班族取用。
這樣不但能體恤清潔人員，避免造成捷運站髒亂，也讓上班族們能保持身體與衣物的整潔，不會隔天酒醒之後，為自己的失態懊悔不已囉！
北捷嘔吐袋提供站別、領取時間
提供日期：即日起至2026年3月3日元宵節
提供地點：
每一站詢問處可索取，部分車站出口也能輕鬆拿到：
🔸 棕線：南港展覽館站、內湖站、劍南路站、中山國中站、南京復興站、六張犁站
🔸 紅線：台北車站、中山站、芝山站、復興崗站、台北101/世貿站、大安站
🔸 綠線：南京復興站、景美站、大坪林站、公館站
🔸 橘線：徐匯中學站、台北橋站、三民高中站、行天宮站
🔸 藍線：南港展覽館站、國父紀念館站、西門站、龍山寺站
資料來源：台北捷運、台灣高鐵
