▲沈玉琳（如圖）透露預計元宵節後復工，表示治療都很順利。（圖／沈玉琳的御琳軍FB）

藝人沈玉琳今年7月29日入院，努力對抗血癌中，身體狀況引起外界關心，至今已住院近五個月的他，今（16）日向《NOWNEWS今日新聞》表示：「檢查報告都是OK沒問題的。謝謝啦！」另外他也鬆口新節目已在洽談中。沈玉琳住院前，手中握有《11點熱吵店》、《女孩好野》等多個節目，目前專心養病的他，被問到復工日期，他透露「治療都很順利，預計是元宵後會到螢光幕前，但確切時間還是會主治醫師討論後才做決定！感謝關心。」沈玉琳透露，現在在醫院追劇、看書、彈吉他、超慢跑等，甚至還能洽談新節目，而出院後大概每個月驗一次血，若一段時間穩定就是痊癒了。事實上，沈玉琳生病這段期間，圈內許多好友都持續關心，不僅摯友潘若迪常常陪伴，黃鐙輝今受訪時也大方透露，沈玉琳目前身體狀況越來越好，私下傳訊息時「超有元氣」，經常回傳大貼圖報平安，讓大家放心，而觀眾也都相當期待沈玉琳康復且回歸螢光幕的那天。