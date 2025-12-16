《黑白大廚：料理階級大戰》第2季今（16）日下午4點在Netflix開播，今天直接上線3集，《NOWNEWS今日新聞》已幫各位觀眾整理好線上看連結、20位「白湯匙」+評審介紹等亮點之外，第一季的「賤兔廚師」金度潤也驚喜回歸擔任「隱藏白湯匙」，連善財法師都端出寺院料理參戰，相當精彩！
白湯匙主廚20人身分公開 每一位廚藝都超狂
《黑白大廚2》目前已上線3集，根據韓國官網公開的資訊，這次的「白湯匙」不乏是米其林一星、二星廚師之外，寺院的善財法師、前青瓦台總統行政主廚千尚賢通通加入陣容，更讓人驚豔的是，這次還有2位「隱藏白湯匙」，其中一位就是《黑白大廚1》的「賤兔廚師」金度潤，以及崔康祿，資訊已在韓網通通公開。
📌《黑白大廚：料理階級大戰》第2季「白湯匙」主廚名單如下：
米其林二星：李駿
韓食、洋食米其林一星：孫鍾元
大韓民國第1號四季餐廳名店：善財法師
57年資歷中餐名家：侯德竹
《韓食對決》第3季冠軍：林成根
《Masterchef Korea 4》評審：宋勳
47年資歷法式料理名家：朴孝南
日式餐廳「카덴」老闆、第一代明星主廚：鄭鎬泳
「Trattoria Sam Kim」、「Osteria Sam Kim」主廚：Sam Kim
將韓食融入西餐、加拿大出身明星主廚：雷蒙金
米其林一星「Soul」主廚：金姬銀
2022～2024 米其林一星「Gojacha」主廚：崔有江
韓國首位五星飯店女性行政總主廚：李今姬
2013年《MasterChef Sweden》冠軍：Jennie Walldén
紐約米其林一星「KOCHI」、「MARI」主廚：沈聖哲
2018～2022 米其林一星「Table For Four」主廚：金成恩
米其林一星「고료리 켄」主廚：金健
前青瓦台總統行政主廚：千尚賢
隱藏白湯匙主廚 1：崔康祿
隱藏白湯匙主廚 2：金度潤
《黑白大廚2》寺院料理名匠也加入 素食or葷食備受期待
這次善財法師的加入，讓《黑白大廚2》未播先轟動，她不只是韓食振興院理事長，過去也長年投入寺院料理的保存與推廣，從比丘尼會館到寺院料理文化中心主任，一路累積下來，早就被視為韓國最具代表性的寺院料理名匠。在她看來，佛陀所說的「食物即是藥」，正是寺院料理的核心精神，做菜與吃菜的人，都應該從中獲得生命的滋養、健康與智慧。
很多人一提到寺院料理，腦中立刻浮現「純素」，但善財法師直言這其實是外界的誤會。她承認寺院料理多半以素食為主，但在特定條件下，也並非完全不能碰肉，關鍵不在葷或素，而在於是否尊重生命。
她舉例「乾淨的肉」指的不是工廠大量飼養、被打生長激素、長期處在高壓環境中的肉類，因為那些動物本身就不健康，人吃了自然也無法得到好的能量，只有在尊重生命、給動物自然成長空間的前提下，才稱得上真正的「乾淨」，所以「淨肉」也常被當作寺院料理，強調寺院料理不是絕對禁葷。
隨著《黑白大廚2》開戰，外界也開始好奇，她究竟會端出全素料理，還是選擇符合理念的「淨肉」登場，成為節目的一大看點。
📌《黑白大廚：料理階級大戰》第2季線上看資訊：
類 型：實境綜藝、生存競賽、料理
評 審：白種元、安成宰
主持人：南度亨
語 言：韓文
集 數：13集（已公開3集；第4集將於12月23日上線）
開播日：2025年12月16日 ～ 2026年1月13日
收 看：Netflix
📌資料來源：Netflix
📌看更多《黑白大廚2》相關新聞：
