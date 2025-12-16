華語天王陳曉東首度獲得最佳男主角。第4屆香港紫荊花國際電影節公布今（16）日得獎名單，陳曉東以電影《騙我一輩子》脫穎而出，拿下「最佳男主角」大獎，為他多年影視的演藝生涯寫下重要里程碑，得獎消息曝光後，陳曉東在社群平台開心分享：「睡醒居然拿了最佳男主角」，他特別感謝影展單位與所有幕前幕後工作人員的努力與成全。有趣的是，女兒朵朵也在劇中軋一角，助爸爸得影帝。

▲陳曉東（左）和女兒朵朵（右）合演電影《騙我一輩子》，戲裡戲外都是父女。（圖／火爆娛樂提供）
父女同台飆戲！女兒助攻老爸得影帝

電影《騙我一輩子》一大亮點，是陳曉東首次和朵朵驚喜客串同台合演，朵朵於片中飾演駱陽的女兒「可可」兒時角色，父女真實情感自然流露，為電影增添細膩且動人的層次，陳曉東也特別感謝朵朵在拍攝期間的投入與體諒，讓他在角色詮釋上更貼近父親內心世界。

全片由李力持執導，陳曉東飾演的「駱陽」，是一名看似不學無術、吊兒郎當的男子，卻因為遇見真愛，並肩負照顧失明女兒的責任，逐步完成自我救贖，從浪子蛻變為真正能扛起家庭責任的父親，電影在詼諧幽默的喜劇節奏中，融合溫暖情感與社會關懷，並提醒社會大眾關注視障者與留守兒童等重要議題。

從客串演到男主角　陳曉東挑戰喜劇表演

陳曉東表示，原本僅受邀客串演出劇本中的理想爸爸形象，但因李力持於片場臨時調整，決定將父親角色交由他完整詮釋，最終一路演到成為劇中的男主角。他表示，十分感恩導演的信任與賞識，也因此得以挑戰過往較少嘗試的喜劇表演，完成對既有形象的突破。

片中的女主角胡杏兒與陳曉東早在多年前便已結下合作緣分，回溯至1999年度香港小姐競選準決賽外景拍攝，當時陳曉東以歌手身分參與拍攝，而同場參與外景的，正是當年參賽佳麗胡杏兒。相隔多年再度於電影中攜手合作，也讓這段橫跨20多年的演藝緣分成為影迷津津樂道的話題。

與達叔同台演戲　獲得金玉良言

拍片期間是2019年到2020年，最特別的是陳曉東再度與已故前輩吳孟達（達叔）同台演出。吳孟達、陳曉東與導演李力，過去曾於1998年賀歲電影《行運一條龍》合作，事隔22年再一起拍片，對於能和達叔再次同台，陳曉東直言獲益良多，達叔生前於片場留下「戲縱有多種演法，但永遠不要在螢幕上交行貨」的提醒，也成為陳曉東難忘的演員提醒。

陳曉東最後感性致謝家人、劇組所有台前幕後夥伴，並恭喜所有中小成本得獎電影，他期盼華語電影能獲得更多影展平台的關注與宣傳，也笑言希望未來能有更多不同類型的角色與作品持續與觀眾見面，也透露近期將在推出新歌，請所有歌迷期待。

