停職中的新竹市長高虹安，被控過去擔任民眾黨不分區立委時期涉嫌詐領助理費12萬3128元，一審以貪污治罪條例的「利用職務詐取財物罪」判刑7年4個月，高虹安與北檢都上訴，今天上午二審宣判大逆轉，高虹安的貪污罪撤銷，改以「使公務員登載不實罪」判刑6個月，可易科罰金18萬元，而同樣因詐領助理費的台北市議員童仲彥則遭判3年10個月，稍早他則發文恭喜市長高虹安，並坦然表示「阿童關就關了，沒事！」。回顧高虹安貪污案，發生在2022年12月25日就職新竹市長前，她在立法院擔任民眾黨不分區立委2年10個月期間，涉嫌與幕僚共謀詐領助理酬金、加班費，台北地檢署起訴的犯罪金額是46萬30元，台北地院認定的不法所得是12萬3128元，高虹安個人部分是11萬6514元，一審以貪污治罪條例的「利用職務詐取財物罪」判刑7年4個月，今上午二審宣判大逆轉，高虹安的貪污罪撤銷，改以使公務員登載不實罪判刑6個月。對此，內政部表示，高虹安依《地方制度法》規定可向內政部申請復職，將於收到其復職申請書後依法辦理。高虹安則表示，會依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位。值得一提的是，前台北市議員童仲彥在議員任內詐領助理費5萬多元，一審依貪汙治罪條例利用職務之機會詐取財物罪判7年6月，褫奪公權4年，另外，涉及偽造文書罪判5月，得易科罰金。二審改判3年10月，褫奪公權2年，最高法院駁回確定。童仲彥在2022年3月入監服刑、2023年10月獲准假釋。不過，高虹安與童仲彥同樣涉及助理費案，但判決結果不同：高虹安二審貪污罪遭撤銷，至於童仲彥則須入監服刑。對此，童仲彥在臉書發文表示「好友們不要再line我，恭喜好市長高虹安」，並強調「阿童關就關了，沒事！」，語氣坦然面對判決結果。