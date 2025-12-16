韓國品牌進軍台灣再添重磅消息！深受i-dle舒華、李聖經等韓星愛用的包袋STAND OIL，首間海外旗艦店插旗台北捷運中山站，繼Matin Kim、SATUR、Marithé François Girbaud後再引爆排隊熱潮。官方向《NOWNEWS今日新聞》透露，台灣粉絲實力驚人，「2024年來台快閃3周賣出7百萬，今年雙11一日線上飆破3百萬業績」，促使品牌移植首爾聖水洞本店並邀請藝人邵雨薇站台，還推出獨家限量Ringo Bag Mini款式及開幕優惠。
根據台灣業者向《NOWNEWS今日新聞》記者透露，早在「2024年10月來台快閃3周賣出7百萬業績；今年10月第二次來台快閃，兩周業績就達到5百萬」；更驚人的是，「今年雙11購物節當天，一日線上商城業績便飆破3百萬」，沒有實體店面也狂賣。
STAND OIL首爾聖水洞本店移植來台！藝人邵雨薇站台開幕
STAND OIL挾強大人氣，正式宣布台灣首家旗艦店插旗台北捷運中山站南西商圈，官方表示，「觀察中山區非常久，認為年輕潮流的調性很符合」，並以海外街邊店形式完整重現首爾聖水洞本店氛圍，將原汁原味的韓國柔霧色調陳列、知名的旋轉包包架都移植來台，更在騎樓新增銀色大型愛心打卡點，吸引目光。
開幕記者會邀請藝人邵雨薇站台，她以一身柔霧色調的清新冬季造型現身、並揹著本季話題新款Mushy Bag Mini包款，純素皮革帶來柔和弧度包身的輕盈線條，揭示STAND OIL「輕盈卻富細節」輪廓的設計美學，完美詮釋品牌迷人的「輕盈感」。
邵雨薇分享穿搭哲學表示：「我很喜歡STAND OIL那種不費力的時髦感，自然合拍的個性在日常生活中很容易駕馭，不需要花太多心思、一揹上就感覺合拍，又能讓整體造型變得更有風格。」
舒華、李聖經同款包包！6大新品推薦有台灣獨家 優惠活動一次看
STAND OIL收服多位韓國明星喜愛，包括i-dle舒華、李聖經、Krystal、Red Velvet Wendy、許允真等人都是愛用者。
STAND OIL 6大包款推薦：
1、台灣獨家限量Ringo Bag Mini包2410元
2、Mushy Bag流浪包4320元、mini款3600元
5、Momo bag Large波士頓包3460元
6、Velow Bag韻流包3780元
STAND OIL中山旗艦店開幕活動：
一、即日起至12月25日，加入LINE好友享5% Off，包包系列2件再折520元。
二、即日起至12月25日，購買Breezy Bag贈「Memory Fluffy鑰匙圈」；購買Mushy Bag贈「Mushy Pods鑰匙圈」。
三、即日起至12月17日，消費滿3200元即贈「品牌飲品」一杯；消費滿4500元即贈「品牌2026年月曆」。
四、即日起至12月25日，追蹤官方Instagram即可參與Decorate My Bag活動，利用明信片和貼紙裝飾專屬包包，背面填寫收件地址即可參加抽獎，活動結束後，品牌會抽出幸運兒，直接送出你裝飾的那顆包。
STAND OIL中山旗艦店資訊
地址：台北市中山區中山北路二段16巷11號（進台北捷運中山站4號出口）
電話：02-2562-0622
時間：12PM - 22PM
資料來源：STAND OIL、舒華、李聖經、Matin Kim、SATUR、Marithé François Girbaud
我是廣告 請繼續往下閱讀
獨家揭密！STAND OIL雙11線上飆破3百萬業績 無實體店面也狂賣韓國品牌STAND OIL，此前在台灣並無實體門市，之所以敢直接進駐台北捷運中山站南西商圈，開幕首間海外旗艦店、還是街邊店形式，背後其實有著紮實的業績支撐。
根據台灣業者向《NOWNEWS今日新聞》記者透露，早在「2024年10月來台快閃3周賣出7百萬業績；今年10月第二次來台快閃，兩周業績就達到5百萬」；更驚人的是，「今年雙11購物節當天，一日線上商城業績便飆破3百萬」，沒有實體店面也狂賣。
STAND OIL挾強大人氣，正式宣布台灣首家旗艦店插旗台北捷運中山站南西商圈，官方表示，「觀察中山區非常久，認為年輕潮流的調性很符合」，並以海外街邊店形式完整重現首爾聖水洞本店氛圍，將原汁原味的韓國柔霧色調陳列、知名的旋轉包包架都移植來台，更在騎樓新增銀色大型愛心打卡點，吸引目光。
邵雨薇分享穿搭哲學表示：「我很喜歡STAND OIL那種不費力的時髦感，自然合拍的個性在日常生活中很容易駕馭，不需要花太多心思、一揹上就感覺合拍，又能讓整體造型變得更有風格。」
STAND OIL收服多位韓國明星喜愛，包括i-dle舒華、李聖經、Krystal、Red Velvet Wendy、許允真等人都是愛用者。
STAND OIL 6大包款推薦：
1、台灣獨家限量Ringo Bag Mini包2410元
2、Mushy Bag流浪包4320元、mini款3600元
3、Breezy Bag微風包4370元4、Chubby Bag保齡球包3960元
5、Momo bag Large波士頓包3460元
6、Velow Bag韻流包3780元
一、即日起至12月25日，加入LINE好友享5% Off，包包系列2件再折520元。
二、即日起至12月25日，購買Breezy Bag贈「Memory Fluffy鑰匙圈」；購買Mushy Bag贈「Mushy Pods鑰匙圈」。
三、即日起至12月17日，消費滿3200元即贈「品牌飲品」一杯；消費滿4500元即贈「品牌2026年月曆」。
四、即日起至12月25日，追蹤官方Instagram即可參與Decorate My Bag活動，利用明信片和貼紙裝飾專屬包包，背面填寫收件地址即可參加抽獎，活動結束後，品牌會抽出幸運兒，直接送出你裝飾的那顆包。
STAND OIL中山旗艦店資訊
地址：台北市中山區中山北路二段16巷11號（進台北捷運中山站4號出口）
電話：02-2562-0622
時間：12PM - 22PM