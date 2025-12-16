我是廣告 請繼續往下閱讀

以往詐欺犯罪案若需調閱監視影像，從公文發函、影像篩查剪輯、燒錄光碟後，再交付檢察官需費時約10個工作天。為持續強化檢銀防詐力道，繼今（2025）年6月與台灣高等檢察署簽署「可疑交易分析機制」合作備忘錄，中國信託銀行今（16）日宣布，捐贈「檢銀打詐平台」予高檢署，透過科技與金融專業結合，協助司法單位第一時間追查不法金流，縮短辦案時程，調閱時效可縮短至2天，速度提升5倍以上，希望藉此機制強化阻詐力道，即早掌握詐騙集團的犯罪網絡，守護全民資產安全。「神盾阻詐雷霆共鳴─檢銀打詐平台」捐贈儀式由高檢署檢察長張斗輝與中信銀行董事長陳佳文代表出席，台灣台北地方檢察署檢察長王俊力、台灣桃園地方檢察署檢察長戴文亮、高檢署打詐督導中心執行秘書卓俊忠、桃園地檢署主任檢察官馬鴻驊、中國信託育樂公司董事長陳國恩、台灣彩券公司副董事長金延華、中信銀行總經理楊銘祥、中國信託金融控股公司法遵長湯偉祥皆到場見證。高檢署檢察長張斗輝表示，中國信託率金融業之先與高檢署合作多項阻詐措施，且於2024年積極推動「檢銀打詐平台」系統，透過需求訪談、介接規格的商討，開發出提升檢察官偵辦詐欺案件效能的系統，對於車手及幕後集團的查緝有很大的助益，高檢署肯定中信銀行秉持企業社會責任，善用數位科技攜手防詐的實際作為。中信銀行董事長陳佳文表示，身為金融機構，中國信託深知打擊金融犯罪、保護民眾資產，是金融機構需要持續努力的範疇，中國信託長期投入資源與高檢署及各地方檢察署、警政單位合作，運用金融科技提升辦案效率，由中信銀行開發建置的「檢銀打詐平台」，解決檢察機關在調閱金融資訊上的痛點，將調閱範圍擴及到ATM與分行監視影像、交易紀錄及文件書類共10個項目，將更積極滿足偵辦需求，也希望藉此再強化中國信託的阻詐實力。以往詐欺犯罪案若需調閱監視影像，從公文發函、影像篩查剪輯、燒錄光碟後交付檢察官需費時約10個工作天，中信銀行捐贈給高檢署的「檢銀打詐平台」運用機器人流程自動化（RPA）全時段自動調閱、人工智慧（AI）輔助影像辨識剪輯縮短工作流程，未來檢察官可視案情提出查調需求，以電子化方式立即回傳相關資料，調閱時效大幅縮短至2天，速度提升5倍以上，協助司法單位即早掌握不法份子犯罪網絡，溯源追查核心上游，讓詐團無所遁形。另一方面，根據警政署統計，中信銀行今年1月至6月臨櫃察覺疑似被害人攔阻詐騙金額較去年同期成長109%，成功攔阻1387件詐騙案件，金額超過新臺幣10億元，自2022年起攔阻詐騙金額已累積超過40億元，成效顯著；在警示帳戶管理方面，截至今年第3季新增警示帳戶數較去年同期減少13.8%，已連續3年下降。隨著詐團手法推陳出新，為守護客戶的財產安全，中信銀行持續關注詐騙手法變化迭代AI偵測模型，進一步結合跨行金流履歷，針對突有異常行為的帳戶進行風險貼標，協助第一線行員於交易過程中辨識可疑人士。近期就有一位看似社會新鮮人的民眾至分行提領現金，AI偵測發現民眾持有帳戶有交易異常行為，分行同仁隨即加強KYC（Know Your Customer）確認，經通報警方介入成功揪出詐騙車手，攔截詐騙款流出。中信銀行統計今年1月至10月，因採行預先管制措施，協助攔截詐騙款流出達5147萬，將循管道返還，降低受害者的損失。中信銀行也提醒，詐騙集團近期常見手法為偽冒銀行寄送電子郵件或發送簡訊，以客戶交易或帳戶異常為由，要求點選「重新驗證身份」按鈕；或藉由民眾網路交易過程中，製造交易失敗的假象，偽冒客服人員要求完成「金流驗證」以取得個人資料、抑或是誘導民眾操作網路銀行騙取款項，提醒民眾加強留意，切勿輕易點選任何連結，也不要因對方催促而慌忙完成操作，應先撥打165反詐騙諮詢專線查證，或請洽中信銀行客服專線或官方網站協助查證。中信銀行將持續推動創新科技防詐機制，以公私協力的實際行動擴大影響力，打造安全、公平的金融環境。