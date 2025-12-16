我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年桃園市長選戰逐漸升溫，總統府副秘書長何志偉被點名有意爭取民進黨提名，挑戰尋求連任的國民黨籍市長張善政。隨著選戰氣氛加溫，外界也再度關注何志偉過去推動的重要交通政策，像是TPASS行政院通勤月票，就是出自何志偉之手，根據最新民調顯示，該政策在桃園市獲得高度肯定，有近8成的民眾感到相當滿意。TPASS行政院通勤月票自2023年正式上路，適用範圍涵蓋北北基桃，整合捷運、火車、公車等多元公共運輸系統，截至2025年9月底，累計購買月票人次已達1,822萬，使用月票搭乘公共運具的總人次約13.96億，顯示此一政策深受通勤族青睞。回顧TPASS政策的誕生過程，起點其實來自一場尋常對話，當年仍擔任台北市議員的何志偉，因與市民的日常聊天，逐步催生出「1280雙北月票」，歷經協調與制度建構後，才進一步擴大為如今涵蓋北台灣首都生活圈的TPASS通勤月票。根據《ETtoday民調雲》於12日公布調查結果指出，高達78.9%的桃園市民對TPASS通勤月票政策表示滿意，其中33.5%「非常滿意」、45.4%「還算滿意」，顯示政策推行近2年後，已成為通勤族的日常必備。相對之下，僅6.1%受訪者表達不滿意，另有15.0%表示不知道或沒有意見。從交叉分析觀察，對TPASS政策感到滿意的族群，以男性79.9%、60歲以上84.0%、中壢區居民85.8%、教育程度為專科或大學84.3%，以及政黨傾向為泛藍者95.8%的族群比例相對偏高。本次民調由東森民調雲股份有限公司執行，調查期間為2025年11月25日至12月1日，涵蓋桃園市13個行政區，訪問對象為年滿20歲、設籍桃園市的民眾，採EDM通知的封閉式網路問卷方式進行，共回收有效樣本1,072份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99%，調查經費亦由東森民調雲股份有限公司支出。