▲世勳出席EXO粉絲見面會，帥臉引發熱議。（圖／X@SEHUN_FACE）

韓國男團EXO在14日舉辦粉絲見面會，原定久違合體的張藝興（Lay）卻在活動前5小時，突以「不可抗力因素」缺席，並在之後透露是因為北京有活動，而讓這次的合體活動染上爭議。但除此之外，當天出席活動、剛退伍的EXO老么吳世勳，意外因帥氣高顏值引發討論，零死角長相被大讚「好偉大的一張臉」。世勳在今年9月退伍後，EXO也正式升級為全員服完兵役的團體，而在14日，他與成員們一起合體舉辦粉絲見面會，退伍後依然帥氣的長相火速引發熱議，只見就算在粉絲隨拍的照片中，世勳依然展現零死角的高顏值，就算已經30歲，仍與剛出道時一模一樣，只是變得更加成熟，讓粉絲忍不住直呼「那張臉和身材、氣質，真的就是非一般人能靠近的，很高冷整體感覺就很高貴，還可以扛打很多年！」但不料，當天竟還有人說世勳退伍後胖了，指出他在某些角度看起來變圓潤，臉型線條也沒有以前明顯，讓不少網友都非常傻眼，直呼「如果這樣叫醜的話，我男朋友可以長這樣沒關係」、「到底哪裡變醜了，這麼偉大的一張臉…」等。EXO成員今年全數服完兵役退伍後，日前釋出回歸新消息，官方證實團體將以6人（Suho、燦烈、D.O.、KAI、世勳、張藝興）編制於2026年第一季展開新專輯計畫。然而張藝興多年來都沒有參加團體活動，回到中國以唱跳歌手身分單飛發展，此次卻再度以EXO成員身分回歸，讓不少歌迷相當傻眼，認為CBX（Xiumin、伯賢、Chen）不回來，反而張藝興回來了，看不懂公司究竟想做什麼。不料張藝興突然在活動前宣布缺席，先是表示是「不可抗力因素」後，再於微博透露原因，並向粉絲道歉，「我因參加國家話劇院重要活動而於上午趕回北京，目前我已安全抵達，請大家放心，在此為我的缺席向粉絲、隊友、公司及每一位受到影響的人致以深深的歉意」，再度引發熱議。