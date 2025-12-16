我是廣告 請繼續往下閱讀

南海緊張情勢再度升溫，中國海警在爭議海域對菲律賓漁船噴射強力水柱，造成漁民受傷與船隻受損。菲律賓政府不僅提出外交交涉，總統小馬可仕更下令全面強化護漁與海上部署，事件同時引來美國公開譴責，讓原已複雜的南海局勢再添國際角力色彩。菲律賓總統府表示，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）已指示海岸防衛隊（PCG）在南海具戰略意義的海域部署艦艇，隨時掌握海上動態，確保漁民安全與作業權益，並支持持續擴編艦隊、添購新型巡防船，以因應中國在周邊海域日益頻繁的執法與軍事行動。近年菲律賓已加速更新海巡裝備，部分新船來自日本與法國，顯示菲律賓正逐步提升海上應處能力。菲律賓國家海事委員會（NMC）指出，12日約20艘菲律賓小型漁船在仙賓暗沙（Sabina Shoal）附近作業時，遭中國海警船以高壓水柱近距離噴射，3名漁民因此跌倒受傷，數艘漁船受損。菲方並指控，中國海警同時採取危險攔阻、切斷錨繩等手段，持續干擾菲律賓漁民在專屬經濟區內的合法捕撈活動。海岸防衛隊接獲通報後，派出3艘艦艇前往支援，途中一度遭中國海警阻攔，但仍成功抵達現場，為傷者提供醫療協助，並向其他漁船補給燃料、糧食與飲水。菲方強調，仙賓暗沙距巴拉旺省（Palawan）僅約70海里，明確位於菲律賓200海里專屬經濟區內，中方行動缺乏任何國際法依據，已正式提出外交抗議，要求停止類似行徑。美國國務院隨後發表聲明，譴責中國對菲律賓漁民使用水砲與危險攔阻，指出相關行為不僅危及人身安全，也破壞區域穩定，重申美國將依據《美菲共同防禦條約》，與盟友站在一起，反制中國在南海日益強硬的挑釁行動。近年華府已多次就南海事件表態，並持續與菲律賓進行聯合巡航與軍事合作。中國以「九段線」主張南海大部分海域主權，與菲律賓依《聯合國海洋法公約》主張的專屬經濟區長期重疊，是衝突根源。2016年海牙仲裁庭已裁定中國相關主張不具法律效力，但中國拒不承認。近年中國除在仁愛暗沙、黃岩島等地加強存在，也頻繁動用水砲、船艦包夾等「灰色地帶」手段，測試菲律賓與其盟友的反應。僅在今年10月，菲律賓就曾指控中國海警在中業島海域追撞菲國公務船，中國戰機與直升機亦在黃岩島空域干擾菲方巡邏。隨著菲律賓在安全上愈發靠攏美國與其他夥伴國家，南海衝突已不再只是雙邊摩擦，而是牽動區域安全與大國博弈的敏感議題。