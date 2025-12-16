安潔莉娜裘莉曾在12年前為了降低罹患乳癌的風險，做了預防性手術，將兩邊乳房都切除，當時她與布萊德彼特尚未情變，動手術時還有他在身旁支持，但現在兩人已經撕破臉，裘莉卻首度在雜誌封面上公開疤痕，回憶當初醫生告訴她有87%的機率罹患乳癌，罹患卵巢癌的風險則為50%，手術後罹癌機率降為5%。
裘莉預防性切除乳房 避免走上和媽媽一樣的命運
裘莉動預防性乳房切除手術曾是驚動各方的大事，她在《時代雜誌》法國版創刊號封面上露出了手術的傷疤，表示自己深愛的一些女性朋友都擁有疤痕，看到她們分享自己的傷疤都會很感動。
她自己的媽媽就是在和乳癌奮戰10年後，56歲離世，子女擔心她也會有罹癌風險，要她去做基因檢測，結果真的風險極高，她很勇敢的選擇先切除兩邊乳房，成功讓患病的機率大幅減低。
裘莉努力找回演藝行情 提醒大眾注意健康
經過與布萊德彼特的離婚大戰，現在裘莉的生活與一群子女相伴，他們也成為她最大的支柱，這些年來她與布萊德彼特鬥到撕破臉，孩子們也和爸爸都決裂，人生進入新的階段。為了維持一大家子的生活，裘莉就算有好幾年疏於演藝事業的經營，現在要積極再投入，除了一些小規模的文藝片外，她的代表系列《黑魔女》也要再拍第3集，將昔日火紅的票房行情找回來。
在拍片工作之餘，裘莉也沒忘記以自身的經驗呼籲大家注意身體健康，並表示每個人都應該有提前預防任何疾病的權利，認為不應該因為財力或居住地局限任何人獲得疾病篩檢或醫療照護的權利，透過這次登上雜誌封面引發的話題，期待能讓外界注意她的訴求。
資料來源：The Angelina Jolie Diva IG
