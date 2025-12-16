我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席柯文哲身陷京華城容積率弊案、政治獻金案，案件一審進入關鍵尾聲，台北地院15日起連續8個工作日進行言詞辯論。繼檢察官1天半的論證後，今（16日）下午被告部分由柯文哲打頭陣，其律師鄭深元在開庭時將砲火猛攻時任台北市副市長林欽榮，痛批：「偽證！」而柯文哲也在庭後受訪時不滿表示，檢察官花了2天的時間在講故事，「如果有證據拿出來就好了！」今（16日）下午開庭時輪到柯文哲律師鄭深元做出論證，他砲火猛攻林欽榮當時的證詞，指出林欽榮於作證時稱容積獎勵必須要有法律依據，「否則多給一平方米都是圖利。」之證詞稱是「偽證」。提到林欽榮在亞灣2.0給予20%容積獎勵，「那法律依據在哪？」而在作證11天後，林欽榮火速修正高雄市施行細則第24條之一，他痛批：「在打臉庭上的自己！」柯文哲於庭後受訪時表示，檢察官花了2天的時間在講一個看似完整的故事，「他們（檢察官）利用搜索扣押我的手機、電腦、USB，從裡面找資料去跟京華城做串聯編故事。」柯文哲痛批：「法庭上是講證據，如果你有證據就拿出來就好了，何必花2天的時間講一個故事，講完也不能證明什麼。」