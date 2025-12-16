我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓總統小馬可仕將反政治王朝法案列為優先改革項目，試圖回應民眾對裙帶政治與貪腐長年不滿，但在政治世家高度盤踞的國會體系下，這場改革更像是一場與既得利益正面交鋒的耐力賽。反政治王朝不只是法律技術問題，也牽動2028年總統大選與菲律賓權力版圖的重新洗牌。菲律賓政治長期由少數家族輪流執政，從地方首長到國會議員，家族接班、親屬參選早已成為常態。根據學界與公民團體統計，國會中超過七成議員來自政治世家，地方政府的情況更為嚴重。這種結構被認為助長貪腐、削弱問責，也讓政策制定更傾向維護家族利益，而非公共福祉。根據《菲律賓每日問詢者報》報道，眾議院選舉改革委員會已收到14份反政治王朝相關提案，委員會主席阿迪翁表示，將整合不同版本，力求提出一套符合1987年憲法精神、同時兼顧民主包容性的最終草案。值得注意的是，1987年憲法早已明文禁止政治王朝，但三十多年來始終缺乏明確定義與執行法律，使禁令形同空文。在眾多提案中，眾議院議長李武志與多數黨領袖桑德羅．馬可仕（Sandro Marcos）提出的版本最具指標性。根據《菲律賓商報》報道，該提案主張，公職人員四親等以內的血親與姻親，不得同時競選或擔任國家層級職務，試圖從制度上切斷家族輪替掌權的管道。這項提案由政治世家出身的領袖提出，也被視為小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）政府釋出改革決心的重要政治訊號。不過，國會內部對改革幅度仍存高度分歧。部分議員主張漸進式調整，例如眾議員埃里斯提出的版本，允許二等親以內最多兩名親屬同時參選或擔任民選公職，認為在現實政治結構下，全面禁止幾乎不可能，有限鬆綁反而有助於逐步縮小政治王朝規模。公民團體與學者對強硬版本仍抱持保留，認為僅限制親屬參選，未必能阻止家族透過代理人、黨內布局或地方勢力繼續掌控政治資源。對此，總統府新聞官卡斯特羅回應，小馬可仕已要求國會在審議過程中補齊漏洞，避免立法流於象徵。外界同時質疑小馬可仕的政治動機。他在2022年競選期間，曾表示不認同「政治王朝百害而無一利」的說法，如今卻轉而高舉反政治王朝旗幟，反對派批評這更像政治操作。菲律賓大學政治系教授蘭吉特星分析，小馬可仕目前剩下約兩年半任期，推動制度改革屬於相對安全的路線，有助於塑造改革者形象，為卸任前留下象徵性的政治遺產。另有分析指出，反政治王朝法案也可能牽動未來選戰布局。前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）之女、副總統莎拉（Sara Duterte）被視為2028年總統大選的熱門人選，若法案通過並嚴格執行，勢必衝擊杜特蒂家族的政治動員能力。反政治王朝究竟是民主深化的起點，還是權力競逐的工具，仍有待國會審議結果與後續執行，才能真正見分曉。