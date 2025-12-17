我是廣告 請繼續往下閱讀

▲萊特兄弟憑藉自學、實驗與反覆失敗的精神，解決飛行操控與升力難題，被視為現代飛機的奠基者。（圖／NASA）

每年12月17日是「萊特兄弟日」，目的是紀念人類首次成功的動力飛行。1903年12月17日，萊特兄弟威爾伯（Wilbur）與奧維爾（Orville）在美國北卡羅來納州小鷹鎮，駕駛「飛行者一號」完成歷史性起飛，為人類航空時代揭開序幕。萊特兄弟原本經營腳踏車行，憑藉自學、實驗與反覆失敗的精神，解決飛行操控與升力難題，被視為現代飛機的奠基者，這次短暫卻可控制的飛行，象徵人類正式跨出離地的關鍵一步。為表彰這項成就，美國政府於1959年正式將12月17日訂為「萊特兄弟日」。每逢紀念日，白宮會發布公告，各地航空博物館、空軍基地與相關單位也會舉行升旗或致敬儀式。在地方層面，博物館也常推出特展、導覽與飛行歷史講座，小鷹鎮也會重現首飛場景，透過模型展示與模擬飛行，讓民眾親身感受百年前那次關鍵起飛的意義。此外，學校與科學教育機構會安排飛行原理課程、紙飛機或模型飛機製作體驗，民眾也可透過閱讀航空書籍、觀賞紀錄片等方式參與慶祝。萊特兄弟日不僅紀念一段歷史，更提醒世人勇於嘗試、突破極限的精神。