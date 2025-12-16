我是廣告 請繼續往下閱讀

一場橫掃蘇門答臘的致命洪災，不只帶走上千條人命，也將印尼長年累積的環境與治理問題推上檯面。面對災後滿目瘡痍的景象，印尼總統普拉伯沃直言，全面復原不可能一蹴可幾，但政府已啟動重建工程，預估兩到三個月內，受創地區的社會與經濟活動可望逐步回到常軌；同時，官方也罕見對涉入破壞森林與環境的企業放話，將以撤照方式究責，試圖為這場災難止血。這起由熱帶氣旋引發的豪雨，11月下旬在蘇門答臘多地造成嚴重洪水與土石流，大量房舍被沖毀，居民緊急撤離。官方資料顯示，截至目前，死亡人數已攀升至1030人，仍有206人失聯，成為印尼近年最慘重的天然災害之一。同一波風暴系統也南下影響區域，南泰國與馬來西亞合計約200人喪生，凸顯極端氣候已成為東南亞共同面對的現實威脅。普拉伯沃（Prabowo Subianto）在內閣會議中坦承，政府無法在短時間內完成所有重建與安置工作，並向災民致歉。他以「沒有摩西的神蹟能力」自嘲，強調復原需要時間與資源，並承諾政府將加速興建數百戶臨時住宅，協助災民度過過渡期。依高層官員評估，蘇門答臘的重建經費至少需31.1億美元（約新台幣1014億元），對國家財政與行政動能都是一大考驗。然而，這場洪災的成因並未僅止於天災。多個環保團體與學者指出，蘇門答臘多年來的礦業開發、商業伐木與森林退化，已嚴重削弱土地的保水與防洪能力，使極端降雨更容易轉化為致命災害。類似警告過去屢見不鮮，卻往往在經濟發展與地方利益考量下被忽視，如今災難全面爆發，也讓政府面臨更大的輿論壓力。印尼環境部已暫時停工多家被指控違規的企業，並要求進行全面環境稽核。普拉伯沃進一步表態，任何在稽核中被證實違法的公司，都應直接撤銷營運許可。林業主管機關也同步宣布，將收回22張森林利用許可，涉及面積超過100萬公頃，其中蘇門答臘就占逾10萬公頃，雖未明確將決策與洪災畫上等號，但外界普遍解讀為政府釋出強化環境治理的政治訊號。面對國際社會關切，多國領袖主動提出援助，普拉伯沃則回應感謝好意，並強調印尼目前仍有能力自行應對災後挑戰。只是，這場洪水留下的不只是瓦礫與傷痛，也再次提醒印尼，若不正視開發失序與氣候變遷交織的結構性問題，即使短期重建完成，下一次災難恐怕仍會在不遠的未來捲土重來。