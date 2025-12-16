我是廣告 請繼續往下閱讀

一年一度最吸睛的高雄夢時代氣球大遊行再度華麗登場，今年最受矚目的焦點，莫過於全場遊客瘋狂搶拍的「12米超巨阿Q學長」領軍的Q-POP獵魔高校舞團，在夢時代嗨跳K-POP洗腦神曲—〈Golden〉、〈Soda Pop〉、〈Your Idol〉，結合韓系節奏×青春校園氣勢×「獵魔」意象，象徵阿Ｑ高校生以舞步消滅壓力、用節奏釋放正能量，嗨翻全場！遊行隊伍最前段，由超巨阿Ｑ學長領銜登場。從遠方就能看見學長超萌笑容，孩子驚呼、家長狂拍照，遊行民眾忍不住笑說：「手機超廣角都快不夠用了」、「細節太逼真，好像下一秒就能泡來吃」。不只是視覺亮點，更是整段遊行的Q 能量，象徵樂天無畏的阿Ｑ精神，帥氣帶領Q-POP獵魔高校舞炸翻大道。除了一眼難忘的超巨氣球，由阿Q學長領軍的「Q-POP獵摩高校舞團」更以滿滿能量登場，將遊行街頭瞬間變成青春舞台。〈Soda Pop〉音樂一響，Saja Boys立刻以粉紅泡泡般的魅力隨節奏氤氳全場，現場按下「舞動鍵」；隨後，阿Q學長與獵魔女團以〈Golden〉熱力亮相，穿透高音全場沸騰；最後〈Your Idol〉舞者以冷魅步伐與角色感十足的肢體動作現身，與地面上的高校舞者形成鮮明對比，把遊行推向最具戲劇張力的高潮。角色劇情隨著音樂變換層層堆疊，宛如流動的舞台劇，青春風暴再次席捲。尖叫聲在大道上層層擴散，不少民眾笑說：「這不是遊行，是阿Ｑ的戶外K-POP 演唱會！」影片也在社群迅速瘋傳，阿Ｑ能量再次掀起青春風暴席捲夢時代！阿Ｑ高校舞團樂天無畏的精神與表演，成為大氣球遊行中深具感染力的象徵，年年以熱力舞步延續，為遊行帶來滿滿歡樂，更讓青春能量留在每個人的記憶裡。