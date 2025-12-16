我是廣告 請繼續往下閱讀

在泰柬邊境衝突升溫、國內政治僵局難解之際，泰國確定提前舉行國會大選。選舉委員會宣布，國會選舉將於2月8日登場，比原定時程更早，為這個近年政局反覆震盪的國家，再度開啟權力重整的關鍵時刻。外界普遍認為，這場選舉不只是單純的政黨競逐，更是民族主義、修憲承諾破裂與邊境安全議題交織下的一次政治公投。依選委會規劃，這次選舉將選出500名國會議員，其中400席為選區立委，100席為不分區政黨名單，各政黨最多可提出3名總理候選人。官方結果預計最晚於4月9日公布，新國會須在15天內召開，完成議長選舉並投票產生新任總理，泰國政權走向可望在春季塵埃落定。此次提前解散國會，與總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）與國會最大黨「人民黨」的決裂密切相關。人民黨曾在去年9月支持阿努廷出任總理，但前提是啟動修憲程序，並於今年1月底前解散國會。然而，修憲進展緩慢、雙方互信流失，最終導致合作破局，也讓原本就屬少數派、高度仰賴政治協商的政府難以為繼。政壇震盪之外，安全局勢同樣為選情增添變數。近期泰國與柬埔寨在邊境地區爆發多起軍事摩擦，砲擊、空襲與人員傷亡消息頻傳，數十萬民眾被迫撤離。泰國政府與軍方強調行動是為了捍衛國家主權，在國內激起強烈民族情緒。分析指出，向來被視為務實派、善於談判的阿努廷，可能試圖在此氛圍中塑造「穩定與安全」的領導形象，爭取中間選民支持。不過，民意基礎仍是選戰關鍵。多項民調顯示，人民黨依舊是支持度最高的政黨，其前身「前進黨」在2023年大選中拿下最多席次，反映年輕世代與城市選民對改革、反軍人政治與制度透明的期待。儘管該陣營屢遭司法與體制阻力，影響其組閣能力，但聲勢未見明顯下滑，仍被視為左右選後政局的重要力量。觀察人士指出，這場2月大選，將在「改革路線是否延續」與「以安全與穩定為優先」之間拉鋸。邊境衝突是否持續升高、修憲議題能否重新進入議程，以及選後能否避免再度陷入政治僵局，都是選民與國際社會高度關注的焦點。對長期在軍事干預與民主選舉間擺盪的泰國而言，這不僅是一場選舉，更是一場對未來政治方向的關鍵抉擇。