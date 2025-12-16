信義房屋統計10月預售屋實價登錄資料表示，10月全台預售揭露件數重回3000件，終於擺脫第三季單月不到3000件的窘境。但是跟過去比起來，還是有差距，過去景氣不好時，單月還有4、5000件的預售揭露量能，現在一手市場交易量能還是偏向低落，只有個案有比較好的表現。
預售市場還是低迷 反彈也是短期
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從預售即時揭露以來的52個月來看，平均單月預售揭露量為8100件，一般景氣水準單月約8000件，景氣欠佳時一個月約5000件，景氣熱絡則單月會超過1萬件，不過今年第三季單月僅有2700件，可以說預售市場出現窒息量，量縮過頭後也會出現一小波反彈，不過觀察短期市況表現，應該還是短期的反彈。
預售揭露量較去年少了41％ 六都僅新北年月增加
統計顯示，今年10月預售揭露量達3078件，月增32%，主要9月表現實在太冷清，導致基期甚低，10月則出現雙位數的月增表現，但相較去年同期仍減少41%，至於區域分布，交易量最大的新北市10月揭露660件，月增4成且年增24%，可能與部分個案銷售順利帶動，桃園市588件，月增5成但年減幅度也達59%，台中市剩下366件，月減13%且年減6成，台南市267件月增6成但年減4成，高雄市238件月增49%但年減34%。
曾敬德表示，一手市場交易量實在是縮過頭，隨時都可能迎來一波小反彈，現在處於個案表現的市場，個案要有足夠的賣點，包括品牌建商、大基地或者搭配容易入手的付款方式，同時價格還要區域行情才有機會創造好的成績，整體預售市場買氣對於線上個案銷售普遍還是存有考驗。
資料來源：信義房屋、實價登錄
