台北市議員參選人朱政騏近日於社群平台發文，以「硬體可以速成，但民主與文明需要時間」為題，回應中國學者張維為將中國一、二線城市的基礎建設與台灣進行比較，並提出「統一後5到10年即可讓台北基礎設施達到中國二線城市水準」的相關說法。朱政騏表示，中國部分城市的基礎建設成果，是在高度集中的資源配置體制下完成，背後涉及城鄉資源分配與勞動結構等複雜因素，不能僅以表面數據或建設規模作為單一比較指標。他指出，城市發展除硬體條件外，亦應納入制度運作、生活品質與社會價值等層面進行整體評估。朱政騏認為，基礎建設在特定條件下確實可於短期內集中完成，但制度成熟、民主深化及社會文明的累積，往往需要長時間的公共參與與制度運作。他指出，台灣歷經威權轉型、政黨輪替及制度改革，其社會發展過程具有自身歷史脈絡與特色。他並引用莊子「鴟得腐鼠」的寓言，指出各國發展路徑不同，價值選擇亦不盡相同，無需以單一指標進行優劣比較。他表示，台灣社會對自身發展方向已有清楚認知，未來仍將依自身條件與價值持續前行。