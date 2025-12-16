我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，行政院長卓榮泰15日開記者會宣布，不副署《財劃法》，創下憲政首例。資深政治評論員吳崑玉說，藍綠大戰即將開打，綠營應盡早完成準備，且不要再擴大戰場，應直接鎖定在野的大魔王，也就是國民黨立院黨團總召傅崐萁。吳崑玉在《ETtoday新聞雲》撰文說，卓榮泰以不副署方式回應《財劃法》等修法爭議，實質上是試圖逼迫藍白陣營提出倒閣案，進而促成國會改選。不過，此時才公開表態已略顯遲緩，政治動能與社會情緒早已錯失第一波時機。吳崑玉回顧指出，《財劃法》爭議升高初期，行政部門曾提出多份說帖與說明，但論述過於複雜，難以被社會大眾理解，導致政策風險未能有效轉化為政治壓力。他認為，若能以更直白方式說清楚中央財源遭大幅挪移、破壞財政紀律的後果，並明確表態政治底線，社會反應與輿論動向或許將截然不同。在吳崑玉看來，《財劃法》修法結果，其實是藍白在國會取得絕對優勢後的必然發展。過去即便朝小野大，在野黨仍顧及未來執政可能性，對制度破壞有所節制，但如今藍白已不再以中央執政為目標，而是選擇全面削弱現有政府，對長期制度後果不再設防，導致憲政體制風險急速升高。他進一步分析，行政與立法全面對撞的局面，其實在去年《憲法訴訟法》修法通過後便已可預見。原本作為憲政爭議仲裁者的大法官制度，因制度設計遭到弱化、提名遭全面杯葛，《憲法》法庭實質停擺，導致權力衝突失去緩衝機制，最終只剩政治對抗與制度崩解的風險。吳崑玉也質疑，府院高層目前仍在法律技術層次爭論「不副署」或「不執行」的差異，卻未正視政治動員與實質戰略的問題。他直言，當行政權在人事與財政上遭全面壓縮，若未及早部署清楚戰略與替代方案，即便高舉憲政大旗，也難以形成有效反制力量。吳崑玉結論，若總預算遲遲無法通過，中央政府與地方政府都將面臨資金斷流的現實壓力，這本身就是政治談判的重要籌碼。他警告，若僅停留在法律論戰與口水攻防，而無實質手段與戰術布局，藍白陣營不會因此退讓，僵局只會持續延燒，行政立法之戰恐怕仍將長期拖延。