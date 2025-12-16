我是廣告 請繼續往下閱讀

彩虹社畢業VTuber鈴原露露有望復活？YouTube頻道12月初就有動靜

▲4年半時間過去，今年12月1日突然有粉絲發現，鈴原露露的 YouTube 頻道出現異動，原本設為私人的影片竟全數重新公開，就認為她有望回歸。（圖／翻攝X@LuluSuzuhara）

日本虛擬偶像事務所《彩虹社》VTuber鈴原露露（鈴原るる），在2021年6月因不堪惡意粉絲騷擾而宣布畢業。不過，今（16）日彩虹社官方無預警公布剪輯鈴原露露過往直播的預告片，並寫下「12月23日 Coming soon」的標語，就連鈴原露露的 YouTube 頻道也已開設直播間，復活回歸的可能性極高，消息瞬間引發全球粉絲轟動。ANYCOLOR 旗下虛擬偶像事務所《彩虹社》VTuber「鈴原露露」（鈴原るる），於2019年5月出道，角色設定為藝術系大學生，憑藉動態捕捉技術展現出豐富的臉部表情，讓她在出道初期就累積高人氣。平時的她也熱衷挑戰高難度遊戲，展現十足的玩家魂，深受粉絲喜愛。不過，就在2021年，鈴原露露因不堪狂熱粉絲騷擾，甚至還收到犯罪預告信，最終於2021年6月30日進行最後一場直播並宣布引退，YouTube頻道上的影片也全數轉為私人。4年半時間過去，今年12月1日突然有粉絲發現，鈴原露露的 YouTube 頻道出現異動，原本設為私人的影片竟全數重新公開，當時就引發粉絲猜測，認為她或許有望回歸。直到今（16）日，彩虹社官方正式釋出「鈴原露露」直播預告片，並附註，她的官方 YouTube 頻道也已開設12月23日的直播間。雖然官方尚未明確宣布她將回歸 VTuber 身分，但「鈴原露露」的X平台也時隔4年半再次有了動靜，且連續發了兩篇文，並表示：，讓不少粉絲已認定她即將復出，紛紛湧入留言區為她加油打氣，期待12月23日的正式登場。