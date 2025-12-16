我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勞動力發展署高屏澎東區分署籲企業繼續僱用員工傳承永續共雙贏。(資料照／記者黃守作攝)

▲勞動力發展署高屏澎東區分署分署長郭耿華說明挺高齡者延續價值的情形。(資料照／記者黃守作攝)

▲企業繼續僱用員工，傳承永續共承雙贏。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東區分署挺高齡者延續價值，呼籲企業繼續僱用員工，傳承永續共雙贏，讓中高齡者及高齡者在職場中扮演技術與經驗的傳承者，減少新人培訓成本，讓年輕員工更快掌握工作要領，縮短學習曲線。勞動部勞動力發展署高屏澎東區分署分署長郭耿華表示，面對我國邁入超高齡社會，如何續留資深人才、搶佔用人先機，是企業普遍面對的難題，勞動部積極推動「繼續僱用高齡者補助計畫」，鼓勵雇主留用即將屆齡退休，但願意延後退休的在職員工，並提供每人最高25.8萬元的補助。郭耿華說，另外，勞動部也推出「僱用退休中高齡者及高齡者傳承專業技術及經驗計畫」，藉由政策補助，鼓勵企業僱用退休者，傳承技術及經驗，以協助企業永續經營發展。郭耿華並說，高屏澎東分署自110年執行計畫至今，已協助轄區近250家企業480位資深人才延續勞動價值，65歲已不再是離開職場的門檻，而是展現知識、智慧與技能價值的新里程碑。郭耿華指出，銀髮世代用行動證明，年齡不是就業的界線，而中高齡者及高齡者擁有多年累積的專業技術與工作經驗，是企業重要的無形資產，企業利用繼續僱用的模式，讓中高齡者及高齡者在職場中扮演技術與經驗的傳承者，減少新人培訓成本，讓年輕員工更快掌握工作要領，縮短學習曲線。郭耿華並指出，企業若能善用這份經驗智慧，不僅能保留關鍵技術，更能促進世代合作與知識延續，創造雙贏局面，因此，勞動部也推出「中高齡者及高齡者退休後再就業準備協助措施補助計畫」、「職務再設計」、「五五就業促進獎勵」等補助方案，對於聘僱中高齡者議題有興趣的民眾或事業單位，可洽高屏澎東分署銀髮中心。