在外送平台競爭激烈的城市街頭，一名來自中國福建漳州的男子，用長時間勞動與極端自律，走出人生低谷。他不是創業家，也非投資客，而是一名外送員，卻在短短五年間累積超過百萬元人民幣存款（約新台幣500萬元），引發中國網路社群熱議，甚至紅到東南亞。綜合中國媒體和東南亞媒體報導，這名男子名叫張學強，他在社群平台公開自己的收入紀錄，透露五年來總收入約140萬元人民幣（約新台幣624萬元），透過近乎「零娛樂、零浪費」的生活方式，成功存下約112萬元（約新台幣500萬元），相當於收入的八成。相關內容經媒體報導後迅速傳開，被視為「外送界勵志代表」。張學強的人生轉折始於2019年。當時他經營的餐飲生意失敗，背負約5萬元（約新台幣20萬元）債務。為了盡快翻身，他隻身前往上海，投入外送工作，並為自己訂下明確目標：先還清債務，再存到第一桶金。為了提高收入，他幾乎全年無休，每天從上午10時40分工作到凌晨1時，風雨無阻接單。主管形容他話不多，但執行力驚人，送單時總是小跑前進、分秒必爭，因此在同事間獲得「接單王」的稱號。高強度勞動之外，他對開銷的控管同樣嚴苛。張學強幾乎只把錢花在基本生活所需，假日也照常上工，把握加成較高的時段。他表示，穩定作息與充足睡眠同樣重要，即使每天工時長達14小時，仍盡量維持身體狀態。如今，張學強已悄然完成還債與存錢的階段，甚至尚未向家人透露這項成果。他計畫未來再度創業，而他的故事也被視為中國零工經濟的一個縮影——在就業競爭加劇、學歷貶值的現實下，收入與社會地位的界線正被重新定義，努力與紀律，依舊可能為人生打開另一條路。