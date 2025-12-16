我是廣告 請繼續往下閱讀

▲市長陳其邁也趕往現場關心並表示，目前經消防局灌救，火勢已控制在廠區，呼籲下風處民眾在家緊閉門窗、盡量減少外出。(圖/高市府提供)

高雄大發工業區一間工廠今（16）日發生火警，火勢猛烈仍在灌救。高市消防局接獲大寮區華東路工廠火警案，總計出動43部各式消防車、104名消防人員搶救，目前火勢控制在廠區內，所幸廠內47名員工均逃出廠外。市長陳其邁也趕往現場關心並表示，目前經消防局灌救，火勢已控制在廠區，呼籲下風處民眾在家緊閉門窗、盡量減少外出。高市環保局在臉書社群預警，目前大發工業區有火災，提醒各位團友，注意空氣污染的問題，若有肺部或呼吸道較敏感的團友，要戴好口罩，並標示警戒區域為高市大寮區、屏東縣新園鄉。陳其邁接受聯訪時表示，廠區中午11時30分左右製程區加熱爐發生不明原因爆炸，波及包括聚丙烯跟聚苯乙烯等原料及成品，導致整個工廠的燃燒。消防局共派遣43台消防車，104名消防局人員全力搶救。陳其邁指出，目前火勢控制在廠區範圍內，希望盡量不要波及到其他外界區域。但因爲目前風向偏西北風，所以大寮區下風處受濃煙影響。環保局正全力在監控，也希望當地民眾如果沒有事情的話，盡量能夠緊閉門窗，減少外出公開活動，消防局弟兄正全力滅火當中。高雄市政府環保局說明，中午透過AI雲端監控系統發現大發工業區有黑煙竄出，立即派員前往稽查。經查為公司在塑膠製品製造程序中，製程區加熱爐爆炸，附近有酒精、柴油等易燃物引發火警，造成明顯粒狀物排放。該行為違反空氣污染防制法第32條規定，環保局將依法裁處新台幣10萬元至500萬元罰鍰。