大樂透第114000114期於今（16）日晚間開獎，因為大樂透頭獎已經連續8期槓龜，因此今晚大樂透頭獎上看2.2億元。大樂透開獎時間為晚間8點30分，獎號透過直播陸續開出，《NOWNEWS今日新聞》也將即時更新整理大樂透、今彩539、三星彩、四星彩的最新一期獎號，提供彩迷快速查詢，快來確認今晚幸運兒是不是你！

🟡12/16大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第114000114期）

大樂透：06、07、15、19、24、33，特別號46
49樂合彩：06、07、15、19、24、33。

今彩539：02、10、14、33、35。
39樂合彩：02、10、14、33、35。

3星彩：5、7、2。
4星彩：5、8、3、6。

※派彩結果以台彩官網資料為主。  

▲公益彩券、台灣彩券、台灣運彩、刮刮樂、539、大樂透、威力彩、樂透配圖。（圖／記者陳雅雲攝）
▲大樂透選號需要從選號區01號至49號中任選6個號碼進行投注。（圖／記者陳雅雲攝）
大樂透怎麼玩？選號規則、中獎方式輕鬆搞懂

大樂透選號需要從選號區01號至49號中任選6個號碼進行投注，最後投注是晚上8時截止，大樂透固定會於每週二及每週五晚間20時30分進行直播開獎。開獎單位將隨機開出六個號碼加一個特別號，這一組號碼就是該期大樂透的中獎號碼，也稱為「獎號」。

倘若民眾所選取的6個號碼中，有3個以上（含3個號碼）對中當期開出之6個號碼，即可獲得獎金，並可依規定兌領獎金，但特別號只適用於貳獎、肆獎、陸獎和柒獎。另外根據台彩官網解釋，頭獎中獎機率僅有1398萬分之一，因此中獎者真的是天選之人。

